Projekt "Zielona Marszałkowska" dobiega końca

Kończą się prace przy przebudowie ul. Marszałkowskiej i pl. Bankowego w Warszawie. Między al. Solidarności a ul. Królewską wyremontowany został chodnik, powstała droga dla rowerów i uporządkowano parkowanie. W przyszłym roku frezowana będzie zniszczona jezdnia. Trwa również sadzenie 63 drzew.

Zmiany na ul. Marszałkowskiej realizowane są etapami – już od kilku lat.

Najpierw po jej zachodniej stronie – wzdłuż pl. Defilad – powstała droga dla rowerów i wyremontowany został chodnik, a na szerokiej jezdni wyznaczono miejsca postojowe.

Dosadzone zostały też 34 drzewa (lipy srebrzyste „Varsaviensis”) oraz liczne krzewy i byliny.

Zmiany przeszedł też sam wlot ul. Marszałkowskiej na pl. Bankowy, gdzie kompleksowo przebudowane zostało przejście dla pieszych – jedno z najbardziej niebezpiecznych w centrum.

W tym roku prace modernizacyjne stołeczny Zarząd Dróg Miejskich realizuje między al. Solidarności a ul. Królewską. Wzdłuż zachodniej jezdni Marszałkowskiej powstała droga dla rowerów, która od al. Solidarności do ul. Elektoralnej prowadzi między budynkami a parkingiem na pl. Bankowym, a następnie przebiega obok chodnika. Piesi mają dla siebie więcej miejsca i nie muszą chodzić po mocno zniszczonym i wysłużonym trotuarze. Został on zastąpiony nowymi płytami chodnikowymi. Szerszą przestrzeń dla przechodniów udało się wygospodarować dzięki przeniesieniu parkowania na jeden z pasów szerokiej dotąd jezdni. Dla kierowców wyznaczono w zatokach postojowych nowe miejsca do parkowania.

Całość zmian dopełnia nowo posadzona zieleń. Właśnie kończą się te prace. Marszałkowską na remontowanym odcinku ozdobią 63 nowe drzewa (29 platanów klonolistnych, 16 miłorzębów japońskich i 18 wiśni ptasich) oraz kilkadziesiąt tysięcy krzewów, bylin i pnączy. Łączna powierzchnia nowych nasadzeń wynosi prawie 2600 m kw. – taka ilość wystarczyłaby na zazielenienie trzech warszawskich, popularnych „patelni”. Jednocześnie podczas prac wzdłuż ul. Marszałkowskiej nie wycięte zostało ani jedno drzewo, 52 z nich zostały zabezpieczone, a dwa przesadzone.

Obecnie najintensywniejsze prace toczą się na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej z pl. Żelaznej Bramy (z wyniesionym przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów) oraz w rejonie pl. Bankowego po zachodniej stronie. W pasie rozdzielającym jezdnie Marszałkowskiej na wysokości Ogrodu Saskiego można już podziwiać wiśnie ptasie, natomiast wzdłuż restauracji znajdujących się u wylotu południowo-zachodniej części pl. Bankowego posadzono 11 miłorzębów japońskich. W tym tygodniu dotarło do Warszawy 16 platanów klonolistnych, które będą sadzone wzdłuż jezdni.

Dęby zamiast donic

W planach jest jeszcze rozpłytowanie chodnika między torami tramwajowymi a buspasem na pl. Bankowym, tuż za skrętem z ul. Senatorskiej. Tam, gdzie dziś znajdują się donice, wkrótce posadzonych zostanie dziesięć dębów. Dzięki nim pl. Bankowy stanie się jeszcze bardziej zielony.

Ponadto tej jesieni Zakład Remontów i Konserwacji Dróg – na zlecenie ZDM – będzie frezować zniszczony asfalt na pl. Bankowym (w miejscu wyznaczenia drogi dla rowerów). Natomiast na wiosnę przyszłego roku planowany jest remont nawierzchni zachodniej jezdni ul. Marszałkowskiej – między pl. Bankowym a ul. Królewską.

Nowe Centrum Warszawy powstaje etapami

Odmieniona „Zielona Marszałkowska” wpisuje się w projekt Nowego Centrum Warszawy. Jego celem jest przekształcenie ścisłego centrum stolicy w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną. W ramach tego projektu przebudowana została już al. Jana Pawła II od ronda Czterdziestolatka do ronda ONZ. Powstają nowe drogi dla rowerów oraz przejścia dla pieszych. Zmieni się również najbliższe sąsiedztwo Pałacu Kultury i Nauki, gdzie trwa budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Nowego charakteru nabrał pl. Pięciu Rogów u zbiegu ulic Chmielnej, Kruczej, Brackiej, Szpitalnej oraz Zgoda.

Jest już również umowa na przygotowanie przebudowy na Marszałkowskiej między Ogrodem Saskim a Rotundą. Zmiany obejmą tory tramwajowe i jezdnie. Będzie więcej zieleni i więcej drzew.

Trwa także wiele mniejszych inwestycji, dzięki którym powstają chodniki i trasy rowerowe. Razem z placami i skwerami z stworzą spójną, zieloną przestrzeń.

Konsultacje społeczne w sprawie pl. Bankowego

Pl. Bankowy to jeden z kluczowych elementów Nowego Centrum Warszawy. Jest też częścią historycznego centrum miasta. Blisko jest Ogród Krasińskich, pl. Teatralny, Ogród Saski, a nieco dalej Stare Miasto, Trakt Królewski czy przebudowywany pl. Defilad. Przy pl. Bankowym działają ważne instytucje: urząd miasta i urząd wojewódzki, a także punkty usługowe i handlowe. To istotny węzeł komunikacyjny na przecięciu kierunków północ – południe i wschód – zachód.

Pod koniec października rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmian na placu, na którym jest obecnie za dużo asfaltu i betonu, a za mało zieleni. O tym, jak docelowo zagospodarować tam przestrzeń, mieszkańcy rozmawiają z ekspertami od urbanistyki, krajobrazu, konserwacji zabytków czy mobilności.

Wiosną br. podobne warsztaty odbyły się dla pl. Teatralnego. W grudniu na takich spotkaniach omawiane będą zmiany dla pl. Żelaznej Bramy.