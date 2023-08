Projektanci zaprezentowali swoje wizje odpowiedzialnej turystyki. Trzy inspirujące projekty

Projektanci biorący udział w konkursie Tubądzin Design Awards zaprezentowali swoje wizje architektury turystycznej czerpiącej z natury. Oto trzy niezwykłe projekty.

Projektanci biorący udział w konkursie Tubądzin Design Awards zgłaszali swoje projekty w różnych kategoriach, w tym CultureFORM - kategorii kładącej nacisk na tworzenie otoczenia sprzyjającego wspólnemu odkrywaniu kultury i szukania równowagi z naturą.

Hiszpański Cable Hut autorstwa Jana Toledo, Beris Eco Camp irańskiego architekta Mohammada Aref Ghorban oraz węgierskie Pawilony relaksacyjne ME Pavilions to przykłady architektury zainspirowanej naturą, zachęcającej do odpowiedzialnej turystyki.

Architektura czerpiącą inspiracje z przyrody to jeden z najmodniejszych trendów. Odpowiedzialna turystyka przyczynia się do poprawy jakości życia lokalnych społeczności i docenia miejscową kulturę. Takie są też projekty zgłoszone do konkursu Tubądzin Design Awards, które zachwycają nie tylko piękną formą, ale też poszanowaniem tradycji i środowiska naturalnego.

Hiszpański Cable Hut autorstwa Jana Toledo

Cable Hut to wyjątkowa rezydencja, która harmonijnie współgra z naturą. Stworzona została z myślą o osobach kochających nietuzinkowe rozwiązania. Stwarza możliwość zasmakowania życia na wysokościach, bo konstrukcja jest zawieszona nad zboczem góry. To idealne miejsce dla tych, którzy kochają otwartą przestrzeń i skaliste krajobrazy.

Hiszpańska rezydencja Cable Hut autorstwa Jana Toledo, fot. mat. pras. TDA

Projekt Cable Hut zapewnia komfortowe warunki dla czterech osób. Wnętrze rezydencji skrywa przestronną kuchnię z jadalnią, łazienkę oraz przytulną sypialnię z podwójnym łóżkiem. Dodatkowy niewielki pokój, może pełnić funkcję sypialni lub gabinetu, dostosowując się do potrzeb mieszkańców. Na szczycie znajduje się obszerny taras. To przestrzeń do kontemplacji piękna krajobrazu i spędzania czasu w gronie najbliższych.

Cable Hut pozwala skupić się na otaczającej przyrodzie. Duże okna i przesuwne szklane drzwi wokół budynku, zapewniają obfite oświetlenie i naturalną wentylację. Wnętrze wypełniają jasne odcienie drewna o matowym wykończeniu. Podłogi w takim stylu znajdują się w kolekcji Mountain Ash. W łazience drewno zostało przełamane elegancką bielą marmuru, taką jak kolekcja Marmo d’Oro od Grupy Tubądzin.

Spójne meble, podłogi, ściany oraz dach, tworzą przytulną i ciepłą atmosferę. Cable Hut to miejsce, które zaprasza do życia w spokoju i bliskości z naturą, oferując jednocześnie niezapomniane doznania w unikatowej przestrzeni wśród koron drzew.

Beris Eco Camp irańskiego architekta Mohammada Aref Ghorban

Beris położone jest na wschodzie Sistan Baluchistan w Iranie. To miasto o bogatej historii i urokliwej przyrodzie, obejmującej ocean, pustynię i góry. Surowość klimatu tego regionu, wysokie temperatury i silne wiatry, zawsze stanowiły wyzwanie dla jego mieszkańców. Projekt Eco-Camp w Beris odwołuje się do tradycyjnej architektury Sistanu.

Beris Eco Camp projektu irańskiego architekta Mohammada Aref Ghorban, fot. mat. pras. TDA

Powstał, aby zapewnić turystom wysokiej jakości bazę noclegową oraz umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Eco-Camp chce też promować wyjątkowo bogatą kulturę kulinarną regionu. Specjalna strefa gastronomiczna została zaplanowana jako przestrzeń do organizowania warsztatów kulinarnych.

Turyści mogą wybierać pomiędzy prywatnymi pokojami hotelowymi i zakwaterowaniem w hostelu.

Dzięki Eco-Camp, Beris staje się atrakcyjnym celem podróży, zapewniając turystom niezapomniane doświadczenia, zbliżając ich do przyrody i kultury tego urokliwego regionu.

Jeśli chcesz stworzyć podobne przytulne wnętrza postaw na kolekcję Sfumato w łagodnych odcieniach szarości.

Węgierski ME Pavilions Ádáma Terleczky

Pawilony relaksacyjne ME Pavilions, zaprojektowane przez Ádáma Terleczky, manifestują głęboką bliskość z naturą, czerpiąc inspirację zarówno z kultury orientalnej, jak i buddyzmu. Projektant postawił na wykorzystanie lokalnych materiałów w połączeniu z nowoczesnym, minimalistycznym stylem. Projekt podkreśla subtelny związek między człowiekiem a przyrodą. Kolorystyka została starannie dobrana do krajobrazu, tak aby stanowiła z nim harmonijną całość.

Pawilony relaksacyjne ME Pavilions, zaprojektowane przez Ádáma Terleczky, fot. mat. pras. TDA

Koncepcja ME Pavilions obejmuje trzy obiekty. Pawilon o nazwie „DROGA”, zaprojektowano w taki sposób, że aby do niego dotrzeć, trzeba przejść przez jezioro. Ma to symbolizować akt oczyszczenia, który pomaga uwolnić się od zmartwień i problemów przed wejściem w przestrzeń relaksu i odpoczynku. Ta wyjątkowa ścieżka jest dodatkowo udekorowana pływającymi ogrodami japońskimi, które podkreślają charakter miejsca. Wnętrza pawilonów zostały zaaranżowane płytkami Grand Cave inspirowanymi pięknem naturalnej skały. ME Pavilions to harmonijne i spokojne miejsce, w którym człowiek może czerpać spokój i odprężenie pośród przyrody.

Wszystkie te inspirujące projekty zgłoszono do konkursu Tubądzin Design Awards. Kategoria CultureFORM kładzie nacisk na tworzenie otoczenia sprzyjającego wspólnemu odkrywaniu kultury i szukania równowagi z naturą.