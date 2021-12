Projektowanie bez wykluczania, czyli idea 15-minutowych miast

Koncepcja 15-minutowych miast ta od lat jest silnym trendem w architekturze, a teraz zyskuje jeszcze bardziej na popularności. Jakie są korzyści z projektowania miast według tej idei?

Na znaczeniu zyskują osiedla typu mixed-use, łączące w sobie różne funkcje: mieszkaniowe, usługowe, handlowe czy biurowe.

Miasta 15-minutowe są korzystne w swoich założeniach nie tylko dla młodych, aktywnych, pracujących osób, ale także najmłodszych pokoleń czy seniorów, którzy często są dotknięci wykluczeniem komunikacyjnym.

Nowe osiedla powinny być projektowane w taki sposób, aby możliwie w jak największym stopniu uzupełniać tkankę miejską, nie dopuszczając tym samym do rozlewania się miast.

Osiedla kompletne, kompleksowe, 15-minutowe – określeń jest wiele, ale cel jeden: stworzyć takie miejsce do zamieszkania, w którym wszystko, co potrzebne, jest w zasięgu ręki. Koncepcja ta od lat jest silnym trendem w architekturze. Urbaniści pokochali ją za efektywność wykorzystywania przestrzeni, mieszkańcy – za wygodę. Jaka jest ich przyszłość? Co mają szansę zmienić?

W ślad za zrównoważonym rozwojem

Przez lata wyzwaniem architektury było projektowanie miejsc dla konkretnych grup ludzi. Powstawały bogate willowe dzielnice, osiedla robotnicze, strefy z zakładami produkcyjnymi, nowoczesne centra biurowe czy ogólnodostępne place, deptaki i parki. To z kolei generowało coraz to większy ruch w miastach. Niekiedy przyczyniało się też do przestępczości w niektórych rejonach, ale na pewno do zróżnicowania charakteru poszczególnych dzielnic. Stąd łatwo do tworzenia podziałów w społeczeństwie.

Być może właśnie z uwagi na tę społeczną misję integrowania mieszkańców nurt miast 15-minutowych stał się tak popularny. Ale czym tak naprawdę jest ta koncepcja? Opiera się ona na założeniu, że wszystko, co niezbędne, powinno znajdować się w odległości maksymalnie 15 minut od miejsca zamieszkania. Dotyczy to zarówno sklepów, usług, placówek medycznych, jak i szkół, przedszkoli oraz miejsc pracy. Mieszkańcy spędzają mniej czasu na dojazdach, przesiadają się na inne środki komunikacji, wzrasta bezpieczeństwo i zmniejsza się emisja. Wszystko to zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Projektowanie dla wszystkich pokoleń

– O mobilności mówi się wiele w kontekście młodych, rozpoczynających swoje życie zawodowe osób. Podkreśla się duże znaczenie ograniczenia przemieszczania się samochodem – zarówno dla środowiska, jak i dla samych zainteresowanych, którzy zyskują więcej czasu i są mniej sfrustrowani. Tymczasem tymi, którzy mogą nawet w większym stopniu skorzystać z miast 15-minutowych, są seniorzy i najmłodsze pokolenia. Architekci i urbaniści powinni o tym szczególnie pamiętać – mówi Agnieszka Szczepaniak, architekt w pracowni AP Szczepaniak.