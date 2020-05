Projektowanie od nowa

Jeszcze dwa miesiące temu żyliśmy we względnie bezpiecznych i przewidywalnych czasach. Pandemia, konieczność izolacji i ich wpływ na nasze codzienne życie, pracę, naukę, domowe finanse i gospodarkę kompletnie je przemodelował. W równie dużym stopniu nowe realia wpływają na pracę architektów i designerów oraz ich myślenie o projektowaniu podczas i po pandemii - mówi Mirosław Nizio, architekt i właściciel, Nizio Design International.

REKLAMA

Tuż po wybuchu epidemii architekci i designerzy na całym świecie bardzo szybko zareagowali na nowe potrzeby, przed którymi postawił nas wirus.

Zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa

Dość szybko zabrali się za projektowanie, drukowanie 3D i dostarczanie do szpitali osłon oraz masek. Zaproponowali wiele prostych rozwiązań przeorganizowania powierzchni przychodni, szpitali, tak, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa na oddziałach i w przestrzeniach wspólnych. Wypracowali nowe schematy organizowania oddziałów intensywnej terapii, tak, by mogły działać sprawniej i być bardziej funkcjonalne dla pracujących w pocie czoła lekarzy i służb medycznych.

Opracowali także projekty pozwalające w szybkim tempie dostosować obiekty hotelowe do potrzeb prowadzenia zbiorowej kwarantanny oraz szkoły czy przestrzenie targowe do tworzenia w nich czasowych w pełni wyposażonych oddziałów szpitalnych dla izolowanych i leczonych zakażonych. Okazało się, że będziemy potrzebować nowych pomysłów na materiały używane w szpitalach: pościel i inne tkaniny, powierzchnie mebli, podłogi, które będą łatwiejsze w utrzymaniu i dezynfekcji, bardziej odporne na mechaniczne i chemiczne uszkodzenia.

Przeorganizować nasze wnętrza

Powstają już także pierwsze projekty domów i mieszkań, które mają być przystosowane do trybu życia, jaki aktualnie prowadzimy. Konieczność przeorganizowania przestrzeni życiowej i projektowanie pod kątem funkcji, jakie muszą spełniać nasze „cztery ściany” wydaje się teraz kluczowa. Ostatnie miesiące pokazały dobitnie, że mieszkania są znacznie mniej wygodne niż domy, ale też, że bardziej niż przestronnych otwartych przestrzeni możemy teraz potrzebować wyodrębnionych pomieszczeń, wyizolowanych i zamkniętych. A co najważniejsze – dostosowanych ściśle do potrzeb konkretnych domowników. Trudno sobie wyobrazić, że ewentualną kolejną falę zakażeń i izolacji przetrwamy bez funkcjonalnego przeorganizowania wnętrz, w których całe rodziny jednocześnie pracują, uczą się, spędzają wolny czas, gotują i odpoczywają. Eksperci myślą też o rozwiązaniach pozwalających na bardziej zrównoważone korzystanie w domach z wody i energii.