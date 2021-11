Projekty mixed-use Cavatiny wyróżnione przez międzynarodowe gremium

W ramach tegorocznej edycji European Property Awards powstający we Wrocławiu projekt Quorum został nagrodzony w kategorii Mixed-Use Development in Poland, a WiMa Widzewska Manufaktura w Łodzi – w kategorii Mixed-Use Architecture in Poland.

European Property Awards są częścią International Property Awards, w ramach których projekty z całego świata oceniane są przez panel przeszło 100 międzynarodowych ekspertów branżowych. Celem tego prestiżowego i szeroko rozpoznawanego konkursu jest promowanie wyjątkowych architektów, designerów i deweloperów, tworzących najwyższej jakości projekty pozytywnie wpływające na jakość architektury miast na całym świecie.

International Property Awards przyznawane są w 9 regionach świata obejmujących Afrykę, Azję i Pacyfik, Arabię, Kanadę, Karaiby, Amerykę Środkową i Południową, Europę, Wielką Brytanię i USA. Jury konkursu ocenia kandydatury biorąc pod uwagę projekt, jakość wykonania, obsługę klienta, innowacje, oryginalność oraz kwestie środowiskowe. W ostatnich dniach przyznano tytuły na poziomie poszczególnych państw. W grudniu natomiast, podczas uroczystej gali, poznamy nagrodzonych na poziomie Europy i całego świata.

Quorum to największy projekt mixed-use we Wrocławiu. Nowoczesny kompleks zaoferuje blisko 100 tys. mkw. wielofunkcyjnej powierzchni do pracy, życia i rekreacji. W grudniu 2020 r. Cavatina Holding rozpoczęła przy pierwszym obiekcie biurowym, a w październiku 2021 r. – wystartowała budowa 140-metrowej wieży biurowej, która będzie drugim najwyższym budynkiem w mieście. Równolegle toczy się budowa wieży mieszkaniowej Resi Capital.

W ciągu najbliższych lat Quorum dostarczy na wrocławski rynek biurowy ponad 91 tys. mkw. GLA nowoczesnej powierzchni w ramach pięciu budynków. Cavatina Holding projektując kompleks zadbała o maksymalne dostosowanie go do potrzeb mieszkańców Wrocławia. W parterze obiektów Quorum od strony wschodniej, północnej i zachodniej znajdą się lokale usługowe. Na podium całego kompleksu oraz na poziomie czwartej kondygnacji zaprojektowano dostępne dla wszystkich pracowników i mieszkańców tarasy, ogólnodostępne tereny zielone oraz deptak. Projekt jest świetnie skomunikowany z innymi częściami miasta, położony nad Odrą w pobliżu ścisłego centrum. Budynki biurowe Quorum powstają zgodnie ze standardami międzynarodowego systemu BREEAM na poziomie Excellent.

Widzewska Manufaktura to blisko 4 ha powierzchni i cztery 140-letnie pofabryczne obiekty wpisane do ewidencji zabytków jako zespół urbanistyczny pofabrycznej Łodzi (przędzalnia, skręcalnia, przewijalnia oraz kantor), w które Cavatina zamierza tchnąć nowe życie. Ma to być jedna z najbardziej spektakularnych łódzkich rewitalizacji. Koncepcja odnowienia WIMY obejmuje przede wszystkim renowację i modernizację istniejących zabudowań pofabrycznych. Centralnym punktem kompleksu, miejscem spotkań i zielonym sercem tej inwestycji, będzie 100-letni park o powierzchni ok. 9 tys. mkw. z fontanną. Nowoczesne biura klasy A wzbogacone o punkty usługowe znajdą swoje miejsce w dawnej przędzalni, nazywanej „amerykańską”, gdyż przerabiano w niej bawełnę z USA, natomiast na cele mieszkaniowe zostaną zaadaptowane obiekty dawnej skręcalni oraz przewijalni, gdzie również wprowadzone zostaną funkcje usługowe. Cały kompleks dostarczy na rynek ponad 31 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, 414 mieszkań na wynajem oraz 1171 miejsc parkingowych.

Cavatina Holding otrzymała już wcześniej w ramach International Property Awards nagrody za projekty: Chmielna 89 w Warszawie, Palio Office Park A w Gdańsku, Global Office Park w Katowicach oraz Cavatina Hall w Bielsku-Białej.