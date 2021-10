Property Design Awards 2022. Rusza VI edycja konkursu dla najlepszych projektów komercyjnych i publicznych oraz twórców!

Po przerwie związanej z pandemią Covid-19, wracamy z kolejną edycją konkursu Property Design Awards 2022, która towarzyszy 4 Design Days 2022 - największemu w tej części Europy wydarzeniu świata architektury, wnętrz i wzornictwa oraz nieruchomości (27-30 stycznia 2022 roku, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach). Na zgłoszenia nominacji do plebiscytu czekamy do końca listopada.

Konkurs ma za zadanie nagrodzić najlepsze projekty komercyjne i publiczne w Polsce, oddane do użytku do końca 2021 roku, oraz ich twórców.

Unikalne inwestycje, obiekty o wyjątkowej architekturze i przestrzenie pełne inspirującego designu – takie projekty chcemy uhonorować statuetką Property Design Awards 2022!

Nagrodzimy w kategoriach:

Bryła:

Centrum handlowe

Hotel

Biurowiec

Obiekty publiczne (niekomercyjne, np. kulturalne, sportowe, administracji publicznej, dworce, szkoły itp.)

Przestrzeń publiczna (np. place, parki, skwery, deptaki, bulwary, ogrody itp.)

Design - wnętrza:

Centrum handlowe

Hotel

Biuro

Przestrzeń handlowo-usługowa

Obiekty publiczne (niekomercyjne, np. kulturalne, sportowe, administracji publicznej, dworce, szkoły itp.)

Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 30 listopada 2021 roku. Lista obiektów nominowanych w poszczególnych kategoriach konkursu i ich reprezentantów zostanie opublikowana na portalu PropertyDesign.pl na początku grudnia 2021 roku. Głosowanie czytelników/użytkowników i Jury PropertyDesign.pl potrwa do 10 stycznia 2022 roku.

Ogłoszenie zwycięzców - którzy zostaną wybrani na podstawie głosowania Czytelników oraz Jury - nastąpi 27 stycznia 2022 roku podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Property Design Awards 2022 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Organizatorem konkursu jest Grupa PTWP, wydawca portali PropertyDesign.pl, Dobrzemieszkaj.pl, PropertyNews.pl, organizator 4 Design Days 2022.

