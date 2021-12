Property Design Awards 2022: wybieramy najlepszą przestrzeń publiczną!

Która z przestrzeni publicznych w Polsce zdobędzie nagrodę Property Design Award? Wśród piątki nominowanych są Bulwary Księcia Witolda we Wrocławiu, Duch Palatium na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Most Europejski na Odrze w Siekierkach, Ogrody Anny na terenie łódzkiej Fuzji oraz Wspólny Dziedziniec Saperska 30 w Poznaniu.

Po przerwie związanej z pandemią Covid-19, wróciliśmy z kolejną edycją konkursu Property Design Awards 2022, która towarzyszy 4 Design Days 2022 - największemu w tej części Europy wydarzeniu świata architektury, wnętrz i wzornictwa oraz nieruchomości (27-30 stycznia 2022 roku, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach).

Konkurs ma za zadanie nagrodzić najlepsze projekty komercyjne i publiczne w Polsce, oddane do użytku do końca 2021 roku, oraz ich twórców.

W kategorii Przestrzeń Publiczna nominowane są:

Bulwary Księcia Witolda we Wrocławiu; projekt: Pracownia Projektowa Dziewoński Łukaszewicz Architekci

Nowy bulwar stanowi ciekawe miejsce na mapie stolicy Dolnego Śląska. Dzięki położeniu - w samym centrum, w bliskiej odległości od Rynku, mieszkańcy mogą swobodnie spacerować i wypoczywać nad wodą, korzystając z licznych atrakcji turystycznych, które znajdują się w pobliżu.

Bulwar jest przyjaznym i dostępnym miejscem, dzięki zastosowanym rozwiązaniom projektowym: szerokim przejściom i łagodnym podjazdom. Zadbano też o zieleń, wzdłuż bulwaru nasadzono drzewa, krzewy i rośliny dekoracyjne. Promenada została oświetlona energooszczędnymi latarniami oraz zabezpieczona balustradami.

Duch Palatium na Ostrowie Tumskim w Poznaniu; projekt: Archiglass

Szklana instalacja artystyczna przedstawia zarys palatium Mieszka I i jego żony Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, pierwszego wczesnopiastowskiego budynku sprzed ponad 1000 lat. Geneza projektu sięga roku 1999, kiedy to archeolodzy odkryli relikty palatium bezpośrednio przy kościele NMP.

Całkowite ukazanie oryginalnego obiektu nie było możliwe ze względu na przenikanie z istniejącą tkanką historyczną. Powstał zatem projekt unoszący obrys palatium na około 60 cm nad posadzkę w formie muru, zawierającego szklane odciski kamiennego budulca oraz historyczne cytaty.

Za projekt architektoniczny odpowiedzialni są: arch. Przemo Woźny, Pracownia Projektowa J.P. Woźny. Za projektem i realizacją szkła artystycznego stoją arch. Tomasz Urbanowicz, arch. Konrad Urbanowicz, Archiglass.

Most Europejski na Odrze w Siekierkach; projekt: MXL4

Most Europejski na Odrze w Siekierkach to adaptacja zabytkowego granicznego mostu kolejowego na potrzeby turystycznego ruchu pieszo-rowerowego. Most przebiega nad rozlewiskiem Odry w Cedyńskim Parku Krajobrazowym i obszarze Natura 2000.