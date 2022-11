Property Design Awards 2023: która przestrzeń publiczna zgarnie nagrodę?

Zagospodarowany teren zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku, Teatr Letni w Szczecinie, Rynek w bydgoskim Starym Fordonie, Plac Pięciu Rogów w Warszawie, a może nowy plac zabaw a Łazienkach Królewskich? Która przestrzeń publiczna zgarnie nagrodę Property Design Awards 2023?

Nagroda Property Design Award jest wręczana od 2016 roku. Co roku nagradzamy architekturę i wzornictwo budynków, wnętrz, a także przestrzeni publicznych. Które przestrzenie publiczne mają szansę zgarnąć nagrodę w tym roku?

Nowy plac zabaw w Łazienkach Królewskich

(inwestor: Muzeum Łazienki Królewskie, projekt: ABIES Architektura Krajobrazu)

W południowej części ogrodów Łazienek Królewskich, między ul. Parkową a Aleją Chińską, zlokalizowano integracyjne miejsce edukacji i zabaw. Na jego wyposażenie składają się urządzenia bazujące na naturalnych materiałach i doznaniach sensorycznych.

Nowy plac zabaw w Łazienkach Królewskich, projekt: ABIES Architektura Krajobrazu, inwestor: Łazienki Królewski, fot. mat. Łazienki Królewskie

Plac wodny umożliwia dzieciom samodzielne przeprowadzanie prostych eksperymentów naukowych. Nie zabrakło także urządzeń integracyjnych, dobranych w taki sposób, aby zarówno dzieci z niepełnosprawnościami i w pełni sprawne mogły się wspólnie bawić. Pojawiły się pnie drzew i głazy do rekreacji, a także stoliki do gry w szachy lub warcaby, altana i ławki. Jest także mini amfiteatr, z możliwością zadaszenia w formie żagla.

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

(inwestor: Miasto Warszawa, projekt: Kacper Ludwiczak, Michał Kempiński, WXCA)

Przed przystąpieniem do prac projektowych Placu Pięciu Rogów poddano analizie sposoby poruszania się w tym obszarze. Nadrzędną ideą architektów było zwrócenie warszawiankom i warszawiakom przestrzeni przez lata zajmowanej przez samochody. Projekt był poprzedzony dogłębną analizą i konsultacjami społecznymi.

Plac Pięciu Rogów w Warszawie, projekt: Kacper Ludwiczak, Michał Kempiński, WXCA, inwestor: Miasto Warszawa, fot. mat. prasowe

Na placu pojawiła się zieleń, której wcześniej tutaj nie było. Zasadzono 22 dorodne klony polne, wysokie na ok. 9 metrów – największe drzewa zasadzone kiedykolwiek w ramach miejskich inwestycji. Na życzenie mieszkańców zaprojektowano np. nieckę z fontanną. Przestrzeń Placu Pięciu Rogów zaprojektowano bez barier architektonicznych.

Przebudowa Rynku w Starym Fordonie/Bydgoszcz

(inwestor: Miasto Bydgoszcz, projekt: Pracownia Architektoniczna Łukasz Pieńczykowski, Jakub Bartkowiak)

Głównym założeniem projektu było stworzenie reprezentatywnej przestrzeni małego miasta, będącej jego wizytówką, ale jednocześnie sprzyjającej spotkaniom mieszkańców w kameralnej atmosferze. Masywne meble miejskie z litego drewna są tym inspirowane. We wszystkich kulturach znaczące i symboliczne znaczenie ma woda. W projekcie znalazła ona centralne miejsce, spajając wszystkie części rynku.

Przebudowa Rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy, projekt: Pracownia Architektoniczna Łukasz Pieńczykowski, Jakub Bartkowiak, inwestor: Miasto Bydgoszcz, fot. mat. architekta

Nieckę fontanny tworzy 5-cm obniżenie jej poziomu w stosunku do płyty rynku. Oba poziomy są płynnie połączone, co zapewnia niezakłóconą zmianę poziomów bez jej wyczucia. Rozwiązanie to umożliwia, zależnie od zamiaru – korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach i upuszczeniu wody lub wypełnienie pola całej niecki wodą.

Teatr Letni im. Heleny Majdaniec w Szczecinie - modernizacja

(inwestor: Miasto Szczecin, projekt: Flanagan Lawrence)

Koncepcja modernizacji amfiteatru, której autorami są arch. Jason Flanagan oraz Polak, arch. Przemysław Kołodziej, skupiła się na wykreowaniu dialogu formalnego pomiędzy najbardziej charakterystycznymi elementami amfiteatru: łuku, zadaszenia, oraz kontekstu miejsca położonego w sercu zabytkowego parku Kasprowicza.

Teatr Letni im. Heleny Majdaniec w Szczecinie - modernizacja, projekt: Flanagan Lawrence, inwestor: Miasto Szczecin, fot. Piotr Krajewski

Dynamiczna geometria zadaszenia powstała w wyniku wielowymiarowej analizy szeregu wytycznych i założeń projektowych. Dostosowuje się do głównych trzech elementów: optymalnego kształtu widowni, łuku i ukształtowania terenu. Istotnym elementem całego założenia jest agora położona wzdłuż ul. Fałata – jest głównym wejściem do amfiteatru i służy jako wielofunkcyjna przestrzeń publiczna.

Zagospodarowanie terenu zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku

(inwestor: Miasto Rybnik, projekt: Blank Architekci)

Koncepcja terenu przy zabytkowej kopalni KWK Ignacy w Rybniku opiera się o spostrzeżenie, że para wykorzystywana do napędzania maszyny rozpoczęła rewolucję przemysłową. Rozwój i kolejne innowacje prowadziły przez elektryfikację, automatyzację, do komputeryzacji.

Zagospodarowanie terenu zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku, projekt: Blank Architekci, inwestor: Miasto Rybnik, fot. Grzegorz Kenig

Para została zastąpiona danymi. Energia – informacją. Powtarzalna praca – rozwojem i nauką. Sposób kształtowania kolejnych stref opiera się więc o motyw pikseli, kodów binarnych oraz chmury, kojarzonej coraz częściej z danymi niż z obłokiem pary. Swobodnie prowadzone ścieżki lawirują pomiędzy zielenią i zabytkowymi budynkami Kopalni Ignacy. Na tym tle pojawiły się meble miejskie służące wypoczynkowi, place zabaw oraz wiaty.

