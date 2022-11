Property Design Awards: te przestrzenie publiczne zgarnęły nagrodę w poprzednich edycjach!

Trwa plebiscyt Property Design Awards 2023, podczas którego wybieramy najlepszą architekturę i design - między innymi przestrzeni publicznych w Polsce. Przypominamy zwycięzców z poprzednich lat!

Konkurs Property Design Awards organizowany jest od 2016 roku. Co roku (z wyłączeniem przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa w 2021 roku) w plebiscycie towarzyszącym wydarzeniu 4 Design Days wybieramy najlepszą architekturę i design w Polsce. Nagradzamy zarówno realizacje komercyjne, jak i publiczne. Poniżej przedstawiamy obiekty publiczne, które na przestrzeni lat zdobyły statuetkę Property Design Award w kategorii Przestrzeń publiczna.

ZAGŁOSUJ NA NAJLEPSZĄ ARCHITEKTURĘ I DESIGN W TEGOROCZNEJ EDYCJI PROPERTY DESIGN AWARDS.

Property Design Awards 2022: Most Europejski na Odrze w Siekierkach

Most Europejski na Odrze w Siekierkach to adaptacja zabytkowego granicznego mostu kolejowego na potrzeby turystycznego ruchu pieszo-rowerowego. Most przebiega nad rozlewiskiem Odry w Cedyńskim Parku Krajobrazowym i obszarze Natura 2000.

Most Europejski na Odrze w Siekierkach projekt: MXL4, fot. Anna Nowokuńska | www.foto.nowokunska.com

Architekci z biura MXL4 zaproponowali aby wykorzystać malownicze położenie oraz zapas nośności i dobudować ponad mostem 2-poziomową platformę widokową o wys. 10 m., będącą miejsce odpoczynku i schronienia turystów. Dobrane rozwiązania materiałowe zapewniają wpisanie obiektu w krajobraz oraz maksymalne ograniczenie kosztów eksploatacji.

Całe przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z partnerami niemieckimi i obejmuje również, realizowaną równolegle przez stronę niemiecką, adaptację zachodniej części przeprawy przez główny nurt Odry.

Property Design Awards 2020: Open Air Museum Cieszyn

Jak zagospodarować wąski, zadrzewiony i dość zaniedbany pas terenu nad stromym brzegiem rzeki, a jednocześnie stworzyć nośnik dla ekspozycji opowiadającej dzieje podzielnego miasta jakim stał się Cieszyn wskutek podziału jaki nastąpił w 1920 roku? Architekci z pracowni RS+ pokazali jak, a przy tym zrobili to w bardzo oryginalny sposób.

Open Air Museum. projekt: RS+, fot. Tomasz Zakrzewski, Archifolio.pl

Najbardziej imponującym elementem stworzonego przez nich projektu są umieszczone wzdłuż granicznej rzeki Olzy podświetlane „Koła Czasu” – elementy małej architektury, które za pomocą znajdujących się na nich kodów QR przekazują informacje o ważnych wydarzeniach w historii miasta, a widziane z drugiego brzegu rzeki, zwłaszcza świecąc o zmierzchu, przyciągają uwagę i zachęcają do odwiedzenia muzeum.

Oprócz pełnienia roli swoistego zawołania dla spacerowiczów po czeskiej stronie, „Koła Czasu” są również miejscem odpoczynku, oferując wygodne, drewniane, zadaszone siedziska, na których mogą odpocząć przechodnie. Poza efektownymi "Kołami Czasu" młodych ludzi do miejsca ma również przyciągnąć przeprojektowany trakt pieszo-rowerowy, w którym pojawiła się zróżnicowana zieleń, a także usytuowane pomiędzy drzewami siedziska-platformy.

Property Design Awards 2019: Ogród Ginących Roślin Świata z Arboretum SGGW w Rogowie

Ogród Ginących Roślin Świata szkicu pracowni JRK72 to nowy dział w Arboretum SGGW w Rogowie. Powstał w 2017 r. w bezpośrednim sąsiedztwie alpinarium. Łączy on edukację i ochronę ex situ – ochronę gatunkową realizowaną poprzez przeniesienie zagrożonych i rzadkich gatunków poza miejsce ich naturalnego występowania w celu zapewniania im przetrwania oraz odpowiedniego stanu ochrony.

Ogród Ginących Roślin Świata z Arboretum SGGW w Rogowie, fot. mat. prasowe

Celem Ogrodu Ginących Roślin Świata jest pokazanie złożoności zagrożeń, z jakimi zmagają się rośliny w różnych częściach świata, a także zagadnień ochrony bioróżnorodności na szczeblu lokalnym, krajowym i światowym. Służą temu również tablice edukacyjne umieszczone w różnych miejscach ogrodu i przedstawiające m.in. założenia konwencji CITES i zjawisko przemytu roślin, etykiety z nazwami roślin oraz ich statusem ochrony w różnych częściach świata. Całość dopełnia nieduży amfiteatr będący miejscem prowadzenia imprez edukacyjnych – Majówki w Arboretum, czy też koncertów.

Property Design Awards 2018: Nabrzeże Starówka w Szczecinie

Ukończone w 2017 roku roku Nabrzeże Starówka to miejsce spacerów i wypoczynku nad Odrą, chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców jak i turystów – taki jest właśnie nowy bulwar znajdujący się na Łasztowni. To tutaj organizowane są różnego rodzaju imprezy oraz wydarzenia, w tym te największe jak finały regat The Tall Ships Races. I to właśnie to miejsce zostało nagrodzone Property Design Award odebraną przez Ireneusza Nowaka, prezesa spółki miejskiej Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Nabrzeże Starówka w Szczecinie, fot. mat. konkursowe PDA

Property Design Awards 2017: Woonerf na Piramowicza w Łodzi

Woonerf na Piramowicza był trzecim w mieście, po Traugutta i 6 Sierpnia. Prace trwały od lipca 2015 r. do kwietnia 2016 r. Inwestycję zrealizował łódzki oddział Skanska, Inwestorem było Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu. Za projekt odpowiadał zespół Edyty Westrych - Maćkowiak i Bartosza Zimnego z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Woonerf na Piramowicza w Łodzi, fot. mat. prasowe Skanska

Woonerf podzielony został na dwie funkcjonalne strefy. Ta bliżej ul. Narutowicza, z placem przed cerkwią św. Olgi, stylizowanymi słupkami i ławkami stalowo-żeliwnymi, ozdobnymi stojakami rowerowymi „retro”, stolikami szachowymi, to strefa reprezentacyjna oraz odtworzoną zabytkową pompą. Natomiast odcinek od strony ul. Jaracza, z miejscami parkingowymi, to tzw. strefa techniczna.

Nowa przestrzeń publiczna połączyła funkcje ulicy, deptaku, parkingu oraz miejsca spotkań mieszkańców.

Najciekawszym elementem projektu było odtworzenie XIX-wiecznej zabytkowej pompy wodnej – niezwykle pięknej, ale też użytecznej ozdoby przestrzeni na Piramowicza.

Property Design Awards 2016: Strefa Kultury w Katowicach

W pierwszej edycji Property Design Awards przestrzenią publiczną, która zgarnęła nagrodę była Strefa Kultury w Katowicach, czyli dawne tereny kopalni, na których (w momencie wręczania statuetki) zrealizowano nie jedną, a trzy ogromne inwestycje! Były to gmach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia spod kreski Konior Studio, zaprojektowane przez Riegler Riewe Architekten z Grazu Muzeum Śląskie oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe szkicu JEMS Architekci.

Strefa Kultury w Katowicach (na zdjęciu Międzynarodowe Centrum Konferencyjne i Spodek), fot. PTWP

Dzięki śmiałym wizjom architektów tereny poprzemysłowe i dawne kopalnie na Śląsku zmieniły się w wielkie centra kultury i rozrywki i biznesu, stając się wizytówką tej części Polski.