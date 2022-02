Propozycja WXCA na HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach

Wczoraj ogłoszono zwycięzcę konkursu na HUB Gamingowo-Technologiczny powstający na terenie dawnej kopalni KWK Wieczorek w Katowicach. Prezentujemy koncepcję pracowni WXCA, która zajęła II miejsce w konkursie.

Rewitalizacja terenu po kopalni KWK „Wieczorek”, która na trwałe wpisała się w krajobraz miasta, będąc przez lata świadkiem historii, zdaniem autorów powinna zachowywać i przyczyniać się do kultywacji dorobku kulturalnego i architektonicznego tego wyjątkowego miejsca. Architekci podeszli do tego terenu kompleksowo i starali się tak zaaranżować przestrzeń, by zachować wartościową tkankę historyczną i jednocześnie stworzyć atrakcyjne, immersyjne, wielowarstwowe doświadczenie, jakie będzie towarzyszyło podczas przebywania na terenie nowoczesnego HUB-u Gamingowo - Technologicznego, gdzie spotykają się w zabytkowych obiektach różne funkcje.

Warto dodać, że same Katowice są młodym miastem rozwijającym się w bardzo szybkim tempie. Mimo, że jego początki sięgają XVI w., prawa miejskie otrzymały dopiero w 1865r. - Obecnie Katowice przechodzą transformację - z miasta pełnego przemysłu w nowoczesne miasto nowych technologii. Teren działającej przez 200 lat kopalni węgla ma być m. in. siedzibą firm działających w branży e-sportu i produkcji gier komputerowych (Katowice od kilku lat są areną światowych mistrzostw e- sportu). Zachowanie historycznej tkanki w połączeniu z nowoczesną architekturą pozwoli ocalić historyczne dziedzictwo Katowic – mówi Agnieszka Nowicka z WXCA, współautorka projektu.

Tak zaaranżowana współczesna przestrzeń publiczna będzie otwarta nie tylko na użytkowników znajdujących się tam przestrzeni biurowych i konferencyjnych, lecz także przyciągać będzie osoby z branży gamingowo-technologicznej oraz turystów odwiedzających ten region Polski.

Na projektowanym terenie, oprócz wymienionych już funkcji biurowych i konferencyjnych, znajdą się min. wielofunkcyjny plac główny z fontanną, nowoczesne centrum edukacyjne, konferencyjne z przestrzennym foyer z wieżą widokową, audytorium na 500 osób, restauracja, która pomieści 200 osób, muzeum z kawiarnią.

Reprezentacyjna strefa wejściowa została umiejscowiona w budynku dawnej Cechowni. Twórcy zaproponowali również loop – czyli wewnętrzną pętlę aktywizującą wszystkie funkcje, która jest bieżnią dla pieszych i rowerzystów oraz spełnia wymogi drogi pożarowej.

Wymagający kontekst, złożony projekt

– Projektując tak rozległy teren, mierzyliśmy się z bardzo wymagającym kontekstem. To zawsze stanowi duże wyzwanie i wymaga od twórców wrażliwości, interpretacji terenu i zrozumienia, jaką wartością jest to miejsce dla mieszkańców, a także umiejętnego łączenia dbałości o historyczne treści i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, które są niezbędne dla tego typu HUB-u. – mówi Sonia Manssour-Stawiarska z WXCA, współautorka projektu. Na rewitalizowanej przestrzeni istnieją zarówno budynki o niewielkiej wartości estetycznej, wybudowane w latach 60, 70 i 80 XX wieku, jak i zabytkowe obiekty Szybu „Pułaski” i kopalni KWK „Wieczorek”, które powstały na początku XX wieku. Dodatkowo teren sąsiaduje z architektoniczną perłą, jaką jest osiedle Nikiszowiec.

Z myślą o środowisku

Zrównoważone podejście zaproponowane przez WXCA spotkało się z uznaniem Sądu Konkursowego, który docenił koncepcję również za „rozwiązania proekologiczne jak uprawy na dachach, retencja wód opadowych, ewentualne wykorzystanie szybu kopalni dla pomp ciepła i wykorzystanie energii geotermalnej”. Oprócz tego architekci zaprojektowali min. panele fotowoltaiczne na dachach, zielone dachy, miejsca parkingowe w zieleni wykonane z kostki ażurowej poprzerastanej trawą, optymalne przeszklenia, stacje do ładowania samochodów i rowerów elektrycznych, budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów, domki dla jeży.