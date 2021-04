Proptech odmładza leciwe obiekty

Choć fala modernizacji obiektów z lat 80. i 90. XX wieku trwa od lat, to nadal istnieje wiele budynków, które czekają na swoje drugie życie. Proptech może im przyjść z pomocą.

Tworzenie tzw. smart budynków i modernizowanie w tym kierunku starszych obiektów po prostu się opłaca. Jak pokazują dane firmy Siemens, inteligentny, lepiej funkcjonujący budynek może, przyjmując dość zachowawcze założenia, zwiększyć cenę najmu nawet o 11,8 proc., a ostatecznie może przynieść od 5 proc. do 35 proc. wyższą wartość sprzedaży obiektu.

Odpowiednie rozwiązania technologiczne pozwalają też oszczędzać wodę i energię. Jednocześnie, nowe technologie przynoszą nieocenioną wartość użytkownikom budynków - pomagają tworzyć bardziej funkcjonalną i przyjazną przestrzeń. Inteligentne oświetlenie czy zaawansowane filtry powietrza dbają również o to, abyśmy przebywali w obiektach, które nie mają negatywnego wpływu na nasze zdrowie i samopoczucie.

Na świecie, ale także w Polsce, rośnie liczba przykładów budynków, które powstały całe dekady temu, ale stały się bardziej zielone i przyjazne swoim użytkownikom, dzięki mądrej modernizacji i odpowiednim technologiom. Poniżej, przedstawiamy pięć przykładów budynków komercyjnych, które dzięki technologii dostały drugie życie.

Przykład 1: nowojorski Empire State Building

To bodaj najbardziej znany przykład udanej modernizacji nie tylko starszego, ale i kultowego budynku. Empire State Building to symbol Nowego Jorku, przez wiele lat był najwyższym budynkiem na świecie. W tym roku będzie “obchodził” 90 urodziny. Jak na Stany Zjednoczone, jest to niemal zabytek. Przez dekady zachwycał miliony nowojorczyków i turystów, ale z czasem zaczął odstawać technologicznie od rosnących na Manhatanie nowoczesnych drapaczy chmur. Z ikony zamieniał się w muzeum.

Zaczęło się to zmieniać kiedy Empire State Building zbliżał się do osiemdziesiątki. W 2009 roku rozpoczął się duży projekt modernizacyjny, który trwał przez następną dekadę. Łącznie kosztował ponad 700 milionów dolarów, ale przyniósł wymierne skutki. W wyniku zastosowania inteligentnych rozwiązań oszczędzających energię, udało się zmniejszyć obciążenia energetyczne budynku o 38 proc., co oznacza 4,4 mln dolarów mniej wydawanych na energię w skali roku.

Firma zarządzająca tym ikonicznym budynkiem wykorzystuje nowoczesny system zarządczy, który pozwala w zautomatyzowany sposób kontrolować klimatyzację, konsumpcję prądu, temperaturę w pomieszczeniach i jakość powietrza w obiekcie. A jest to możliwe dzięki setkom inteligentnych czujników zainstalowanych w całym budynku.

Dzięki wprowadzonym zmianom, ten funkcjonujący od dziewięciu dekad budynek jest certyfikowany na poziomie LEED Gold, a niektóre przestrzenie otrzymały certyfikat LEED Platinum. Oznacza to, że Empire State Building jest tak zielony i tak przyjazny swoim użytkownikom jak nigdy wcześniej. Ikona przeszła głęboką metamorfozę i jest w stanie sprostać nowoczesnym oczekiwaniom i wyzwaniom.

Przykład 2: budynek Warsaw Trade Tower