Prywatna przestrzeń do wynajęcia. Wrocławski startup rusza z nowym pomysłem

Prywatna przestrzeń w formie kubika wyposażonego w ergonomiczne meble, którą można wynająć na godziny: to rozwiązanie, jakie proponuje wrocławski startup SpaceRebels. Pierwsza taka przestrzeń właśnie pojawiła się w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu.

Wrocławski startup – SpaceRebels – wprowadza na rynek nowe rozwiązanie: prywatną przestrzeń w ogólnodostępnych powierzchniach, którą można wynająć na godziny: do pracy, spotkań lub odpoczynku.

Cube od SpaceRebels są dostępne w różnych konfiguracjach (obecnie w wielkości odpowiedniej dla przedziału od 1 do 6 osób). Każdy obiekt wyposażony jest w specjalnie zaprojektowane meble, regulowane oświetlenie i wysokiej jakości system wentylacyjny.

Jednym z pierwszych miejsc, w których zadebiutowała marka jest Wrocław. Jednak już dziś planowana jest ekspansja na kolejne destynacje, nie tylko w Polsce, Europie i na całym świecie.

– W dzisiejszych czasach możemy łatwo i za relatywnie niskie pieniądze wynająć hulajnogę, rower czy samochód – w dowolnym miejscu i czasie, realizując swoje potrzeby praktycznie 24 godziny na dobę. Jedynym obszarem, który jak dotąd pozostawał poza naszym zasięgiem, była przestrzeń. Chaotyczna, zaśmiecona, niewłaściwie wykorzystana. Zmieniamy to, oddając ją w ręce ludzi, aby mogli z niej korzystać, jak tylko chcą: pracować, spotykać się, tworzyć, odpoczywać lub po prostu żyć chwilą. Tu i teraz, bez względu na czas i miejsce. Nasze podejście do przestrzeni to więcej niż model biznesowy. Nazywamy to spaceonomy – tłumaczy Raphael Marcinów, CEO SpaceRebels, założyciel i współwłaściciel artgeist – polskiej firmy o globalnym zasięgu, powstałej w 2004 roku z pasji do dekoracji wnętrz. Jak dodaje: – Tworzymy w pełni prywatne, dostosowane do naszych potrzeb obiekty, zlokalizowane w galeriach handlowych, halach dworcowych, przemysłowych czy biurowcach. Wszystko po to, aby móc na chwilę oderwać się od tego, co nas rozprasza i skupić na tym, co ważne – po to, by sprawniej, efektywniej i lepiej realizować swoje potrzeby. Co ważne, ulepszamy istniejące przestrzenie, nie ingerując w ich zabudowę – upcyclingujemy przestrzeń. Zastane powierzchnie zyskują dzięki nam większą wartość – dodaje.

Przestrzeń dopasowana do potrzeb najemcy

Architekci szukają sposobu na to, jak w ogólnodostępnych przestrzeniach zagwarantować ludziom choć minimum prywatności – do rozmów, spotkań czy chwili dla siebie. Rozwiązaniem mogą być Cube od SpaceRebels – dostępne w różnych konfiguracjach (obecnie w wielkości odpowiedniej dla przedziału od 1 do 6 osób) i dostosowywane do konkretnych wymagań najemcy. Każdy obiekt wyposażony jest w specjalnie zaprojektowane meble, regulowane oświetlenie i wysokiej jakości system wentylacyjny. To jedyne w pełni autonomiczne, elastyczne, modułowe rozwiązanie typu plug-and-play, którego montaż zajmuje zaledwie kilka godzin.

– W ramach wyposażenia znajdują się ergonomiczne krzesła, regulowane biurka i wygodne kanapy – wszystko co niezbędne dla wygody użytkowników. Warto podkreślić, że użyte do realizacji Cube materiały są bezpieczne i hipoalergiczne, a także łatwe w utrzymaniu czystości – tłumaczy Kamila Bawolska, Chief Relations Officer w SpaceRebels. Jak dodaje: – Cube poddawany jest regularnemu ozonowaniu, dzięki czemu spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19.

Do rezerwacji przestrzeni i opłacenia usługi posłuży autorska aplikacja o tej samej nazwie – SpaceRebels (dostępna na Google Play Store i App Store). Znajdziemy w niej także informacje o tym, czy dana przestrzeń jest obecnie dostępna, czy zajęta. Skorzystanie z rozwiązania jest tak proste jak zamówienie taksówki czy wypożyczenie hulajnogi.

Pierwszy pop up store marki został uruchomiony we Wrocławiu, w Galerii Dominikańskiej – na pierwszym piętrze, obok sklepu Media Markt.