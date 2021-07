Prywatny akademik w centrum Warszawy. To projekt pracowni Grupa 5 Architekci!

Zeitgeist rusza z renowacją prywatnego akademika w stolicy. Mimo nowoczesnych udogodnień, nieruchomość zachowa styl brutalistycznej architektury lat 60., której niewiele zostało już w Warszawie. Projektanci z pracowni Grupa 5 Architekci postanowili podkreślić historyczny sznyt budynku na Solcu, m.in. zachowując oryginalną klatkę schodową.

Do zakupionego trzy lata temu przez Zeitgeist Asset Management biurowca Solec 22 właśnie wkroczył generalny wykonawca. Tym samym oficjalnie rozpoczynają się prace, mające na celu zaadaptowanie budynku na prywatny dom studencki o wysokim, europejskim standardzie. Pierwsi studenci wprowadzą się jesienią 2022 r., a do ich dyspozycji będzie 214 łóżek, mieszczących się w 149 pokojach, niektóre z nich w standardzie premium. Projekt na Solcu nawiązuje do cenionego przez studentów akademika U Průhonu w Pradze – Holešovice, również stworzonego przez Zeitgeist.

Warszawa jest drugim co do wielkości miastem akademickim w Europie, z ponad 290 tys. studentów. W stolicy jest 96 uczelni wyższych, które przyciągają blisko jedną czwartą całej populacji żaków w Polsce. Jest to również najbardziej popularna destynacja dla młodych ludzi z całego świata. Obecnie około jedna trzecia warszawskich studentów pochodzi z zagranicy.

W mieście jest ogromny niedobór mieszkaniowych lokali studenckich. 99 akademików oferuje jedynie 20 tys. łóżek, o niskiej jakości zakwaterowania. Rezultatem jest poziom ich obłożenia na poziomie ok. 75 proc. Niewielka liczba akademików i niski standard zmuszają studentów do korzystania z innych możliwości, jakie daje rynek. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Domiporta.pl (2019), na najem mieszkania lub pokoju decyduje się blisko połowa studentów. Największą popularnością cieszą się mieszkania dwupokojowe. Właśnie te oczekiwania spełni prywatny dom studencki na Solcu, w którym najwięcej jest jednostek mieszkalnych w systemie dwupokojowym – gdzie w jednym pokoju mieszka jedna osoba, a w drugim dwie, ze wspólną łazienką i kuchnią. Nie zabraknie też pokoi jednoosobowych z własną łazienką.

"Opracowana przez nas koncepcja warszawskiego akademika na Solcu, wcześniej sprawdziła się w Pradze. Uważnie analizujemy potrzeby studentów w Polsce i mamy nadzieję zapewnić im podobne warunki mieszkania, które świetnie zdały egzamin w Czechach - czyli wysokiej jakości zakwaterowanie w pokojach jedno i dwuosobowych, w doskonałej lokalizacji i w przystępnych cenach" – mówi Zdena Noack, dyrektor zarządzająca Zeitraum, spółki córki Zeitgeist, która jako operator zajmie się zarządzaniem domami studenckimi w Polsce. Zeitraum jest drugim największym i najbardziej profesjonalnym operatorem domów studenckich w Czechach, który działa na rynku od pięciu lat i obecnie zarządza 460 łóżkami w domach studenckich oraz 144 łóżkami w 53 apartamentach serwisowanych. Najem odbywa się przez innowacyjną, niezawodną i w pełni zautomatyzowana platformę zeitgeirt.re, która obsługuje cały proces rezerwacji.