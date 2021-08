Przebicie kwartałów między Tuwima i Moniuszki w Łodzi. Jak wyglądają prace?

Trwa budowa przebicia wewnąrzkwartałowego pomiędzy ulicami Tuwima i Moniuszki w Łodzi. Pasaż połączy Mediatekę, a także nową siedzibę Wydziału Kultury UMŁ z Fabryką Aktywności Miejskiej.

– Powstające przebicie jest częścią dużego projektu o wartości blisko 69 mln zł. Projekt ten realizujemy z dofinansowaniem unijnym. W ramach tego zadania powstaje duży budynek przy ul. Tuwima 10 (Fabryka Aktywności Miejskiej), dwa budynki remontowane pod nadzorem konserwatora zabytków przy ul. Moniuszki 3 i 5 – w pierwszym będzie nowa siedziba Wydziału Kultury UMŁ, a w drugim Mediateka. Dodatkowo budujemy przebicie wewnątrzkwartałowe, które oprócz poprawienia komunikacji ma również uruchomić inwestycyjnie tereny wewnątrz kwartału. Pasaż będzie też drogą wyjazdową z parkingu kubaturowego, który tu powstanie – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Obecnie na budowie pasażu trwają prace brukarskie od strony ul. Tuwima, a od strony ul. Moniuszki prowadzone są prace przy wodociągu. Pasaż będzie miał szerokość 6 metrów, ale niektórych miejscach będzie zwężony do 4,5 m. Będzie to ciąg pieszo-jezdny ze strefą zamieszkania. Chodnik i jezdnia zostaną ułożone na jednym poziomie.

Jak przy każdej tego typu inwestycji posadzone zostaną nowe drzewa i zieleń niska. – Posadzimy tu 15 drzew, będą to różne gatunki klonów oraz liczne byliny. Przy pasażu pojawi się stosowne oznakowanie, oświetlenie, ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci – dodaje dyrektor Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Budowa pasażu zakończy się do końca 2021 r. Odbiór przebicia będzie skoordynowany z odbiorem ul. Moniuszki, prawdopodobnie w lutym 2022 r.

– Przebicie łączące ulice Moniuszki i Tuwima będzie miało swoją kontynuację. Będzie to przebicie łączące plac Komuny Paryskiej z ulicą Nawrot. Na wszystkie remonty w tym rejonie, jakie prowadzimy w ramach programu rewitalizacji, wydamy blisko 200 mln zł. Zakres prac obejmuje m.in. remont ul. Sienkiewicza od al. Piłsudskiego do ul. Narutowicza oraz liczne inwestycje kubaturowe, takie jak zbliżający się remont kamienic przy ul. Sienkiewicza 22 i 26. Jako partner programu swoją inwestycję przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz Tuwima 12A realizuje Komenda Miejska Policji. Trwa rewitalizacja Wigencji przy ul. Sienkiewicza 75/77. Zakończyliśmy już remonty budynków przy ul. Sienkiewicza 56 i 79. Prowadzimy też prace w budynkach przy ul. Piotrkowskiej. Zbliża się do końca rewitalizacja „Siódemek”, a remont kamienicy przy Piotrkowskiej 106 już się zakończył. Niedawno rozpoczęliśmy prace przy Piotrkowskiej 102, gdzie wyremontujemy podwórko i elewację kamienicy. Będziemy też remontowali budynki przy ul. Piotrkowskiej 115 i 118. W ramach tego projektu wyremontowaliśmy też ulicę Nawrot i Tuwima, gdzie pod numerem 10 dobiegają końca prace przy siedzibie Fabryki Aktywności Miejskiej – mówi Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.