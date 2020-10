Przebudowa areny lekkoatletycznej RKS staje się faktem

Dziś ogłaszamy drugi przetarg, w zmienionej formule. Tym razem będzie to przetarg nieograniczony. Oferenci mają 14 dni na składanie ofert i głęboko wierzę, że jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to do końca listopada bieżącego roku uda nam się wyłonić zwycięzcę i podpisać umowę. Pierwszy etap tej inwestycji planujemy zakończyć w grudniu 2021 roku - poinformowała wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska.

REKLAMA

Pierwotnie magistrat chciał wyłonić wykonawcę na drodze licytacji, jednak ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu. – Pojawiło się szereg pytań od potencjalnych wykonawców. Po ich analizie doszliśmy do wniosku, że należy uszczegółowić tzw. opis przedmiotu zamówienia i uznaliśmy, że najbardziej optymalną formą tego przetargu będzie przetarg nieograniczony – poinformował zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich Andrzej Mikołajewski.

Całkowity koszt pierwszego etapu inwestycji przekroczy 10 mln zł, z czego prawie 7 mln zł pochodzi z miejskiej kasy. Pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu państwa. – Na realizację tej inwestycji Urząd Miasta Łodzi z funkcjonującego jeszcze wówczas Ministerstwa Sportu otrzymał dotację w wysokości 3,5 mln zł, za co bardzo serdecznie obecnemu panu ministrowi Glińskiemu dziękuję – powiedziała Skrzydlewska.

Z obiektu przy ulicy Rudzkiej 37 RKS korzysta od 1953 roku. Oddano wówczas do użytku boisko piłkarskie z bieżnią lekkoatletyczną oraz budynki klubowe. W połowie lat 70-tych XX wieku rozpoczęła się rozbudowa ośrodka, a charakterystyczna hala lekkoatletyczna została oddana do użytku 24 lutego 1984. Był to pierwszy tego rodzaju obiekt sportowy w centralnej Polsce, a jego otwarcie uświetniło uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia RKS. W latach 2008-2011 hala została zmodernizowana, dzięki czemu nadal jest jedną z najlepszych w kraju. Teraz modernizacji doczeka się zewnętrzna część obiektu RKS, który może się poszczycić listą znakomitych wychowanków. Są na niej m.in. olimpijczycy. Co prawda bokser Wiesław Rudkowski (Meksyk 1968, Monachium 1972) i sprinter Marcin Krzywański (rezerwowy sztafety 4x100 m w Sydney 2000) podczas swoich wyjazdów na igrzyska reprezentowali już barwy innych klubów, ale średniodystansowiec Adam Kszczot i skoczek wzwyż Sylwester Bednarek startowali na igrzyskach jako lekkoatleci klubu z ul. Rudzkiej. Kszczot (dwukrotny wicemistrz świata i wielokrotny mistrz Europy w biegu na 800 m) był uczestnikiem IO w Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016), a Bednarek (brązowy medalista MŚ i halowy mistrz Europy) skakał na igrzyskach w Rio. To największe gwiazdy w dotychczasowej historii RKS. Po piętach już im jednak depcze kolejny średniodystansowiec Mateusz Borkowski, a potencjalni następcy mistrzów z ogromnym zaangażowanie trenują przy ul. Rudzkiej w młodzieżowych grupach lekkoatletycznych. Na razie są to treningi w hali, ale wkrótce doskonałe warunki do podnoszenia poziomu sportowego będą również na zewnątrz. W drugim etapie modernizacji obiekt wzbogaci się o nowy budynek, w którym znajdzie się m.in. internat.