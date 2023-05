Przebudowa Chmielnej w Warszawie. Rusza przetarg

Warszawska Chmielna wypięknieje. Tej śródmiejskiej, reprezentacyjnej ulicy przywrócona zostanie funkcja zielonego deptaka, miejsca spotkań i wypoczynku, ale również handlu i usług. Przetarg na modernizację ul. Chmielnej ogłosił dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ulica Chmielna, jeszcze 15-20 lat temu była wizytówką stolicy.

Dziś nie wykorzystuje swojego potencjału, postrzegana jest jako miejsce zdegradowane i nieatrakcyjne, a zrealizowany tu w latach 90. remont nie przetrwał próby czasu. Dlatego miasto przygotowało projekt modernizacji tej ulicy.

W piątek, 2 czerwca, wystartuje przetarg na wykonanie prac na ul. Chmielnej.

Ulica Chmielna w Warszawie przejdzie metamorfozę. Prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił przetarg na prace.

Jestem przekonany, że remont Chmielnej kompletnie odmieni nie tylko wygląd tej ulicy, ale również całego centrum, na którym tak bardzo nam zależy. Zazielenimy tę ulicę i oddamy ją mieszkańcom – mówi Rafał Trzaskowski. – Po zakończeniu wszystkich prac Chmielna stanie się kolejnym reprezentacyjnym miejscem stolicy. Jednocześnie wraz z wyremontowanym już Placem Pięciu Rogów i przygotowywanym do rewitalizacji Placem Centralnym – wpisze się w projekt Nowego Centrum Warszawy. W ten sposób połączymy tzw. śródmiejskie wyspy aktywności w jeden scalony organizm, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy i turyści – dodaje prezydent m.st. Warszawy.

Zieleń i wygoda

Przygotowany przez Zarząd Terenów Publicznych m.st. Warszawy projekt modernizacji ulicy zyskał przychylność Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Projekt modernizacji zakłada m.in. wymianę nawierzchni ulicy – kostkę betonową zastąpią płyty granitowe, ale wykorzystana zostanie dotychczasowa podbudowa. Wyremontowane zostaną elementy małej architektury: murki, donice z zielenią, ławki (przy kinie Atlantic i skwerze Bukinistów) oraz słupki wygrodzeniowe. Łącznie na Chmielnej znajdą się 64 szt. różnego rodzaju elementów „umeblowania” – krzeseł miejskich, ławek i ław wielkoprzestrzennych.

Wprowadzona zostanie – niemal nieobecna dziś – zieleń. Wzdłuż ulicy pojawią się szpalery drzew uzupełnione krzewami. Posadzonych zostanie 95 drzew na Chmielnej i – dodatkowo – 38 na Brackiej. A także 9,5 tys. krzewów i 8,5 tys. bylin. Lokalizacja drzew została dobrana tak, aby nie przesłaniać istotnych elementów elewacji budynków oraz umożliwić funkcjonowanie ogródków gastronomicznych. Projektanci uwzględnili również zmiany klimatyczne w kontekście retencyjności zieleni miejskiej – drzewa i krzewy na Chmielnej absorbować będą wodę opadową.

Poprawa jakości i zieleni obejmować będzie także tereny skwerów przylegających do ulicy.

Dla pieszych i rowerzystów

Na Chmielnej wyremontowane zostanie oświetlenie – stare latarnie zastąpią nowe ledowe. Skorzystają również rowerzyści – wszystkie rozwiązania geometryczne na całym obszarze opracowania uwzględniać będą rozwiązania dla ruchu rowerowego. Uregulowana zostanie kwestia parkowania i wjazdu na Chmielnej, która wpływa na negatywny sposób postrzegania tej przestrzeni. Dotyczy to głównie ruchu samochodów dostawczych oraz samochodów aktualnie blokujących połączenie z pasażem Wiecha.

Wszystkie zmiany na Chmielnej wpisują się w projekt Nowego Centrum Warszawy, którego jednym z elementów jest pobliski i zmodernizowany w zeszłym roku tzw. Plac Pięciu Rogów.

Wróci handel

Chmielna to jednak nie tylko ulica i budynki – tworzą ją przede wszystkim ludzie, w tym lokalni przedsiębiorcy. Właśnie dlatego, by poznać ich opinie i oczekiwania, Miasto zorganizowało serię spotkań dotyczących modernizacji. Od 18 do 26 maja odbyło się 7 takich spotkań. Omawiany był zakres planowanych prac, zbierane były uwagi, wyjaśniano również wątpliwości.

Sporo niepewności budziła kwestia ogródków gastronomicznych. Część przedsiębiorców obawiała się, że zostaną one zlikwidowane na całe wakacje, jeszcze zanim ruszą prace.

Chciałbym wszystkich uspokoić i zapewnić, że ogródki zostaną tak długo, jak to tylko będzie możliwe. Ich uprzątnięcie będzie konieczne w najpóźniejszym możliwym terminie – terminy będziemy ustalać indywidualnie, zgodnie z harmonogramem prac – wyjaśnia Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy liczy też na współpracę w zakresie utrzymania efektów remontu i ochronę okolicy przed ponowną dewastacją przez m.in. grafficiarzy. Łącznie na ul. Chmielnej znajduje się 36 budynków. Tylko jeden z nich stanowi własność Miasta (Chmielna 15) i tylko wobec niego może ono samodzielnie działać przeciw graffiti. W pozostałych przypadkach potrzeba wspólnego działania – wraz z władzami dzielnicy.

Rewitalizacja Chmielnej to jeden z tematów z trwającej właśnie dzielnicowej, cyklicznej wizyty prezydenta w Śródmieściu.

Terminy prac

Przetarg na modernizację ul. Chmielnej wystartuje w najbliższy piątek 2 czerwca, a oferty można składać do końca czerwca. Zwycięzca przetargu powinien zostać ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Ratusz szacuje, że prace budowlane ruszą około miesiąc po wyłonieniu wykonawcy, czyli wraz z początkiem września. Wszystkie prace remontowe powinny się zakończyć do 31 maja 2024 r.