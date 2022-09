Przebudowa dworca Dąbrowa Górnicza nabiera rozpędu

Wzmocnienie konstrukcji budynku, przemurowania, montaż zbiorników, w których w przyszłości będzie gromadzona deszczówka – to tylko część prac, które do tej pory udało się wykonać przy przebudowie dworca Dąbrowa Górnicza.

Przebudowa dworca rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku.

Koszt przebudowy dworca w Dąbrowie Górniczej to łącznie 15,62 mln zł.

Projekt przebudowy dworca opracowała GPVT Pracownia Architektoniczna z Poznania.

Planowany termin zakończenia inwestycji to pierwsza połowa 2023 roku.

Przebudowa dworca rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Choć do jej zakończenia pozostało jeszcze dużo czasu, już dziś są widoczne pierwsze efekty inwestycji. Do tej pory wykonano m. in. prace rozbiórkowe, a także wzmocniono fundamenty budynku. Wykonano już znaczną część robót konstrukcyjnych, a w pobliżu obiektu zamontowano zbiorniki retencyjne wraz z oprzyrządowaniem. Rozpoczęto także renowację elewacji. W najbliższym czasie prace na niej przeniosą się ze strony północnej na zachodnią i wschodnią. Natomiast na najwyższej kondygnacji budynku rozpocznie się montaż konstrukcji nowej więźby dachowej. Kontynuowane będą również roboty w zakresie wykonania nowych przyłączy do dworca.

Odzyskać historyczny blask

Przebudowa budynku dworca w Dąbrowie Górniczej jest jedną z blisko dwustu inwestycji realizowanych przez PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Zakłada ona kompleksową przebudowę, historycznego, bo pochodzącego z 1888 roku dworca wraz z jego najbliższym otoczeniem. Dzięki niej dawny dworzec dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej odzyska swój historyczny blask. Zostanie również przywrócona na nim obsługa podróżnych. Ponadto budynek będzie spełniał współczesne standardy w zakresie komfortu podróżnych, bezpieczeństwa czy dostępności.

Dworzec będzie eko

W dworcu zostanie wdrożonych również wiele rozwiązań przyjaznych środowisku. W budynku i jego otoczeniu zaprojektowano energooszczędne oświetlenie, natomiast pod ziemią zbiorniki do magazynowania wody deszczowej używanej do spłukiwania toalet. Ponadto planowane jest ocieplenie budynku od wewnątrz, ogrzewanie go z pomocą pomp ciepła, a także montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności cieplnej. Ciekawostką będą ogrody deszczowe suche, które powstaną w sąsiedztwie budynku. Na powierzchni 256 m kw. zostanie zasadzonych około 2500 roślin, takich jak kosaciec syberyjski, krwawnica pospolita, mięta wodna, tojeść rozesłana czy skrzyp zimowy. Ich głównym zadaniem będzie wstępne filtrowanie wody opadowej, a także stopniowe jej uwalnianie do gleby.

Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., a wykonawcą robót budowlanych Berger Bau Polska sp. z o.o. z Wrocławia.