Przebudowa dworca w Dąbrowie Górniczej coraz bliżej

Pochodzący z 1888 roku dworzec w Dąbrowie-Górniczej, na dawnym szlaku kolei warszawsko-wiedeńskiej, przejdzie prawdziwą metamorfozę z poszanowaniem dla jego historycznego charakteru, a co najważniejsze zostanie na nim przywrócona obsługa podróżnych.

REKLAMA

Przywrócenie obsługi podróżnych, renowacja elewacji, wnętrz i otoczenia oraz poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa – to priorytety zbliżającej się przebudowy dworca w Dąbrowie Górniczej.

PKP S.A. ogłosiły przetarg na modernizację obiektu.

Podczas inwestycji renowację przejdzie elewacja dworca. Znajdująca się na niej cegła zostanie wyczyszczona i uzupełniona, podobnie jak znajdujące się pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją oraz tuż przy szczycie budynku fryzy oraz inne detale architektoniczne. Zabytkowy charakter dworca podkreślą odtworzone na wzór historycznych stolarka okienna i drzwiowa oraz poszycie dachowe. Całość uzyskanego efektu estetycznego podkreśli nowa iluminacja budynku.

Czytaj także -> Tak pięknieją polskie dworce. Oto najświeższe modernizacje zabytkowych obiektów PKP

Zmieni się także wnętrze budynku. Przywrócona zostanie obsługa podróżnych, która będzie odbywać się w holu pełniącym jednocześnie funkcję ogrzewanej i klimatyzowanej poczekalni. Zaaranżowano ją w nowoczesny sposób, nawiązując poprzez częściowo ceglane wykończenie ścian do wyglądu elewacji dworca. Pozostałe ściany zostaną pomalowane na kolory utrzymane w odcieniach szarości, tak jak posadzka wykonana z wielkoformatowych granitowych płyt. Aranżację wnętrza uzupełni nowoczesne oświetlenie, umieszczone w podwieszanym, listwowym suficie. Poczekalnia będzie wyposażona również w nowe ławki, kosze, gabloty z rozkładami jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W jej sąsiedztwie zaprojektowano

pomieszczenia kas biletowych, dwa lokale na wynajem, a w zachodnim skrzydle na dwóch kondygnacjach będą się mieścić powierzchnie przeznaczone dla samorządu. Resztę powierzchni zajmą pomieszczenia techniczne oraz biura.

– Przebudowa dworca w Dąbrowie Górniczej to kolejna inwestycja, która jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki niej dworzec odzyska swój historyczny wygląd, ale również stanie się obiektem nowoczesnym, proekologicznym i spełniającym oczekiwania pasażerów. Inwestycje w kolej na takich terenach jak Metropolia GórnośląskoZagłębiowska są szczególnie istotne, gdyż rola kolei jako środka transportu najlepiej przygotowanego do obsługi aglomeracyjnych przewozów pasażerskich jest nieoceniona – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Ogłoszenie przetargu na przebudowę zabytkowego dworca w Dąbrowie Górniczej to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Zagłębia, którzy zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej w kolejnym mieście aglomeracji. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się jedną z wizytówek miasta i pozwoli na obsługę jak największej liczby podróżnych. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.