Przebudowa dworca w Sochaczewie - ruszają prace. To projekt pracowni Demiurg

Neorenesansowy dworzec w Sochaczewie przejdzie przebudowę. Jak podaje PKP, będzie to obiekt "komfortowy, funkcjonalny, łatwo dostępny, bezpieczny oraz poddany renowacji z dbałością o historyczny detal".

Prace budowlane rozpoczną się od organizacji placu budowy oraz robót związanych z przygotowaniem dworca tymczasowego. Będzie on zbudowany z pięciu kontenerów i powstanie po prawej stronie dworca, patrząc od ulicy Henryka Sienkiewicza. Podróżni znajdą w nim klimatyzowaną poczekalnię o powierzchni 26 m kw., kasę biletową oraz toalety. Będzie on w pełni dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Przeniesienie obsługi podróżnych do dworca tymczasowego będzie konieczne do zrealizowania ambitnych planów przebudowy dworca. Inwestycja w Sochaczewie jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki niej historyczny, bo wzniesiony w latach 1901-1903 dworzec zostanie dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych przy zachowaniu jego walorów architektonicznych. Renowację przejdzie ceglana elewacja zabytku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Planowane jest jej wyczyszczenie oraz naprawa powstałych ubytków, a także odtworzenie na wzór historycznej lub renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana poszycia dachowego na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej na rąbek stojący. Ciekawostką na fasadzie budynku będzie umieszczenie w górnym naświetlu wejścia głównego stylizowanego zegara. Całość uzyskanego dzięki przebudowie efektu wizualnego podkreśli nowa iluminacja.

– Nadszedł dzień, w którym na sochaczewskim dworcu rozpoczynają się prace budowlane. To ważny moment dla mnie i innych mieszkańców mojego rodzinnego miasta. Jestem przekonany, że dzięki rozpoczętej inwestycji, wiosną przyszłego roku, moje rodzinne miasto zyska prawdziwą perełkę, wizytówkę, z której będziemy dumni i na której będziemy witać wszystkich, którzy do nas przybędą koleją, w tym turystów licznie odwiedzających Żelazową Wolę i inne atrakcje turystyczne pięknej, gościnnej ziemi sochaczewskiej – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową dworca w Sochaczewie to kolejny krok w kierunku wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy powiatu sochaczewskiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką Sochaczewa, ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie do Łowicza i Warszawy. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Po podpisaniu umowy na przebudowę dworca wykonaliśmy kolejny krok milowy przy realizacji inwestycji w Sochaczewie – przekazaliśmy plac budowy wykonawcy. Od dziś na dworcu rozpoczną się prace budowlane, które z dnia na dzień będą nabierać tempa i powinny zakończyć się wiosną przyszłego roku. Do naszego programu inwestycyjnego włączyliśmy łącznie około 40 dworców z województwa mazowieckiego. Część dworców po kompleksowej przebudowie zostało już udostępnionych i dobrze służy podróżnym, będąc jednocześnie wizytówkami miejscowości, w których się znajdują – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

– Głęboka modernizacja polskiej kolei zapoczątkowana została dzięki unijnemu budżetowi jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Obecnie, przy niebagatelnym wsparciu środków unijnych, Polska realizuje kolejowy plan Marshalla. To program bez historycznego precedensu, którego częścią jest przebiegająca przez Sochaczew linia kolejowa E-20, będąca odcinkiem ważnego Europejskiego Korytarza transportowego sieci TEN-T „Morze Północne – Bałtyk”, łączącego porty w Europie Zachodniej z tymi w Zatoce Fińskiej. Wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę liniowa na E-20 to wyraz solidarności i wsparcia Europy dla polskich obywateli, w budowaniu szybkich, komfortowych i punktualnych połączeń kolejowych. Obecnie przyszedł czas na europejskie wsparcie dla przebudowy dworca w Sochaczewie. Po zakończeniu inwestycji podróż na trasie np. Sochaczew – Warszawa będzie się rozpoczynać w komfortowych warunkach już na dworcu. Unijne wsparcie zostanie przekazane poprzez krajowy Program Inwestycji Dworcowych – powiedział Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Modernizacja dworca oznacza również zmiany wewnątrz budynku. Na jego parterze zaprojektowano hol pełniący funkcję poczekalni. Dzięki inwestycji zyska on całkowicie nowe wyposażenie, czyli ławki, gabloty

z rozkładami jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. W sąsiedztwie holu, oprócz pomieszczenia kas biletowych i toalet, zaplanowano przestrzeń pod przyszły lokal gastronomiczny oraz pomieszczenia biurowe przeznaczone dla jednej ze spółek kolejowych.

Dzięki przebudowie dworzec stanie się bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzonych szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, dotykowe plany dworca, tabliczki w alfabecie Braille’a oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zbliżająca się modernizacja obiektu stawia również na ekologię i poprawę bezpieczeństwa na dworcu oraz w jego najbliższym otoczeniu. W ramach inwestycji zaplanowano docieplenie dachu budynku od wewnątrz, a także zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej o niskim stopniu przenikalności cieplnej, co wpłynie korzystnie na ograniczenie strat ciepła. Ponadto w całym kompleksie zostanie zastosowane energooszczędne oświetlenie. W celu optymalizacji zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej zamontowany zostanie system BMS (Building Management System) zarządzający wszystkimi instalacjami i urządzeniami na dworcu. Z kolei poprzez montaż nowoczesnych systemów bezpieczeństwa – monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych – zwiększy się bezpieczeństwo osób i samego budynku.

Olbrzymią metamorfozę przejdzie plac przed dworcem. Przebudowany zostanie układ komunikacyjny. Wzdłuż frontowej fasady budynku pojawią się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz typu kiss&ride. Natomiast nieco bliżej ulicy Henryka Sienkiewicza powstaną dwa wyspowe perony dla autobusów, postój taksówek oraz 9 miejsc parkingowych, w tym dwa przeznaczone dla samochodów elektrycznych.

W sąsiedztwie budynku pojawi się również wiata rowerowa. Zabytkowa lokomotywa pozostanie na swoim dotychczasowym miejscu. Z innych prac planowanych w otoczeniu dworca warto wspomnieć

o uporządkowaniu zieleni, a także montażu nowych elementów małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie).

Koszt przebudowy dworca w Sochaczewie to 9 mln złotych brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., dokumentację projektową opracowała pracownia Demiurg z Poznania, natomiast wykonawcą prac budowlanych jest P.P.H.U. SOCHBUD S.C. z Sochaczewa. Planowany termin zakończenia inwestycji to wiosna 2023 roku.