Przebudowa pasażu Schillera w Łodzi - już niedługo start inwestycji!

Łódź przygotowuje się do wielkiej metamorfozy pasażu Schillera. Jest umowa z wykonawcą, a prace remontowe mają ruszyć jeszcze w sierpniu.

Wszystkie umowy na inwestycje w ramach programu rewitalizacji są analizowane przez Urząd Zamówień Publicznych. To on daje zielone światło do rozpoczęcia kolejnych remontów. Nie inaczej było z przebudową pasażu im. Schillera, na której wykonanie przetarg rozstrzygnięto jeszcze w marcu.

– Dokumenty przetargowe wreszcie wróciły do nas z pozytywną opinią Urzędu Zamówień Publicznych. To znak, że zamykamy formalności i podpisujemy umowę. Wykonawcą inwestycji została firma Jagez – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Zgodnie z planem budowlańcy pojawią się w pasażu Schillera jeszcze w sierpniu. Najpierw wykonawca przygotuje plac budowy i rozpocznie konieczne rozbiórki, a następnie przystąpi do prac ziemnych.

Niebawem pasaż Schillera w Łodzi przejdzie wielką metamorfozę, fot. UMŁ

Jak się zmieni pasaż Schillera?

– To będzie gruntowna przebudowa. Wymienimy nawierzchnię pasażu i podziemne instalacje. Nie zabraknie nowych elementów małej architektury: postawimy ławki, kosze na śmieci, stojaki i zamontujemy nowe oświetlenie. Co najważniejsze, pasaż się zazieleni. Posadzimy na nim ponad 50 drzew, a także ozdobne krzewy i kwiaty – zapowiada Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Powstaną też nowe zieleńce, w których w zależności od pory roku będzie można podziwiać różne gatunki kwitnących kwiatów. Wśród nowych nasadzeń pojawią się cebulice syberyjskie, śnieżyczki przebiśniegi, zawilce mieszańcowe, ciemierniki orientalne, barwinki pospolite, jeżówki purpurowe i rozplenice japońskie.

Z pasażu zniknie stara fontanna. W zamian wykonawca zbuduje nową, posadzkową, fot. UMŁ

Z pasażu zniknie stara fontanna. W zamian wykonawca zbuduje nową, posadzkową. Po remoncie na płycie pasażu nie będzie już miejsc parkingowych. To element większej zmiany związanej z budową parkingów wielopoziomowych. Jeden z nich powstanie nieopodal – przy ul. Tuwima 10.

Inwestycja, jak wszystkie w programie rewitalizacji, zostanie włączona do systemu monitoringu miejskiego. Nad bezpieczeństwem będą czuwały kamery nadzorowane przez strażników miejskich.