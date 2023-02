Przebudowa pl. Na Rozdrożu w Warszawie. Kto wykona inwestycję Strabag czy Warszawskie Mosty?

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie otworzył oferty w przetargu na przebudowę pl. Na Rozdrożu. Chętne do realizacji projektu są dwie firmy, z czego jedna wyraźnie poniżej kosztorysu. Chodzi o firmę Strabag i Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowego Mosty.

Do przetargu stanęły dwie firmy: Strabag i Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowego Mosty.

Nowy pl. Na Rozdrożu to przede wszystkim windy na przystanki autobusowe na Trasie Łazienkowskiej, ale też szereg udogodnień dla rowerzystów i pieszych.

Planowana przebudowa placu ma obejmować budowę wind na przystanki autobusowe na Trasie Łazienkowskiej oraz przebudowę schodów i samych przystanków. Windy będą ogromnym ułatwieniem dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy opiekunów z dziećmi, dla których dziś to miejsce jest zupełnie niedostępne - podaje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Nowy pl. Na Rozdrożu to przede wszystkim windy na przystanki autobusowe na Trasie Łazienkowskiej, fot. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

To jednak nie koniec usprawnień – perony zostaną poszerzone, wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu. Wyznaczone zostaną brakujące przejście dla pieszych po zachodniej stronie Al. Ujazdowskich, przez wlot ul. Koszykowej. W planach również powiększenie przestrzeni dla pieszych, likwidacja powierzchni wyłączone z ruchu i uporządkowanie ruchu rowerowego na placu – powstanie łącznik rowerowy po zachodniej stronie placu i droga dla rowerów łącząca plac z wiaduktami nad Agrykolą, które obecnie przebudowuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Wyznaczone zostanie też nowe przejście dla pieszych w osi al. Wyzwolenia. Oznacza to likwidację niewygodnych przejść podziemnych.

Dwie firmy chcą przebudować plac

Obie oferty – firmy Strabag (26 436 402,26 zł) oraz Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego Mosty (34 021 670,74 zł) będą teraz analizowane. Przygotowany kosztorys prac zakładał, że będą one kosztować w sumie ok. 29 mln zł.

Obecnie na realizację zadania radni m.st. Warszawy zabezpieczyli prawie 11,5 mln zł. Brakujące środki ratusz chce pozyskać w formie dotacji na zadania miejskie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeżeli uda się rozstrzygnąć postępowanie, to wykonawca będzie miał rok na zrealizowanie prac.

Będzie też pomnik

Równolegle, w rejonie pl. Na Rozdrożu, ma powstać zapowiadany pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku, upamiętniający zwycięską walkę na przedpolach stolicy. Pomnik zostanie wybudowany w ramach rządowego programu „Niepodległa”. Obie inwestycje mają być realizowane w tym samym czasie, jednak dzięki stałemu kontaktowi z zarządzającymi programem, uda się je skoordynować.