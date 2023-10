Przebudowa stacji Włocławek. Sprawdzamy postępy prac!

Stacja Włocławek zmienia się dla podróżnych. Właśnie wystartowały prace przy przebudowie peronu nr 2. Oto co się zmieni!

Rozpoczęła się przebudowa peronu nr 2 na stacji Włocławek. Po zakończeniu prac peron będzie wyższy, co zapewni podróżnym łatwiejsze wsiadanie do pociągów. Powstanie 150-metrowa wiata, która architektonicznie będzie nawiązywać do budynku nowego dworca. Nowa winda z przejścia podziemnego ułatwi dostęp do kolei zwłaszcza osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Rozbiórka wiaty na stacji Włocławek, fot. Mariusz Rozłonkowski, mat. PKP PLK

Nawierzchnia peronu będzie antypoślizgowa ze ścieżkami naprowadzającymi, będących wsparciem w poruszaniu się osób niewidomych i niedowidzących. Zamontowane będą ławki, gabloty informacyjne z rozkładem jazdy oraz czytelne oznakowanie. Zaplanowano jasne, energooszczędne oświetlenie z oprawami LED.

W ramach zadania do 300 metrów wydłużony zostanie także peron nr 1. Umożliwi to zatrzymywanie pociągów osobowych dalekobieżnych, co poprawi przepustowość stacji oraz ułatwi prowadzenie ruchu kolejowego na trasie Kutno – Toruń Główny.

Wykonawca rozpoczął prace od rozbiórki krawędzi peronowych przy torze nr 1 oraz starej wiaty nad wyjściem z przejścia podziemnego. Krawędź peronu przy torze nr 2 jest dostępna dla podróżnych. Dojście do peronu zapewnione jest przez tymczasowe przejście w poziomie szyn.

Zakończenie robót planowane jest w połowie 2024 r. Koszt inwestycji to 21,7 mln zł netto, pochodzących ze środków budżetowych PLK S.A. Wykonawcą prac jest Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. z Gdańska.

Nowy peron to nie wszystko

Na stacji Włocławek kontynuowane są prace związane z remontem przejścia podziemnego. Wymienione zostały okładziny ścian i sufitu, które dostosowano do estetyki nowego dworca kolejowego. Przejście zyskało nową izolację i odwodnienie, oświetlenie oraz tablice informacyjne. Powstał szyb windowy prowadzący na peron nr 2. Wyremontowano klatki schodowe, w tym od strony ul. Węglowej. Udostepnienie przejścia prowadzącego także do budynku dworca planowane jest w listopadzie br. Koszt robót to 2,6 mln zł netto.

W maju br. zakończona została przebudowa peronu nr 1. Peron podwyższono, co umożliwia wygodniejsze wsiadanie do pociągów. Zamontowano tablice informacyjne oraz czytelne oznakowanie, pomocne w orientacji na stacji. Jest również nowe, jaśniejsze oświetlenie. Koszt inwestycji wyniósł 9 mln zł netto.