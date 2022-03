Przebudowa stadionu Skry coraz bliżej

Dwóch wykonawców rywalizuje w przetargu na wykonanie pierwszego etapu przebudowy dawnej warszawskiej Skry. Już teraz mieszkańcy mają ponownie dostęp do terenów rekreacyjnych przy ul. Wawelskiej.

- Otworzyliśmy oferty w przetargu na I etap modernizacji. O kontrakt rywalizują dwa podmioty. Najbliższe tygodnie komisja przetargowa powołana przez Aktywną Warszawę spędzi na analizie złożonych ofert. Zwycięzca będzie miał maksymalnie 32 miesiące (od momentu podpisania umowy) na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych I etapu rewitalizacji kompleksu – mówi wiceprezydentka m.st. Warszawy Renata Kaznowska.

Kontrakt na rewitalizację kompleksu sportowego przy ul. Wawelskiej podpisze konsorcjum spółek Tamex Obiekty Sportowe i Gardenia Sport, które złożyło ofertę opiewającą na 51 959 894,74 złotych brutto lub spółka Eversport z ofertą w kwocie 52 701 382,56 złotych brutto.

Pierwszy etap rewitalizacji obejmie w szczególności budowę stadionu lekkoatletycznego, który stanie się zapleczem treningowym dla planowanego stadionu głównego. Stadion będzie wyposażony w cztery tory bieżni (każdy po 400 m dł.), trybunę na ok. 500 miejsc, podwójny rozbieg do skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku, stanowisko do skoku wzwyż, rzutu dyskiem, młotem, oszczepem oraz do pchnięcia kulą. Ponadto powstanie też budynek zaplecza stadionu treningowego, pełnowymiarowe boisko do gry w rugby oraz boiska sportowe, w tym dwa pełnowymiarowe do koszykówki, boisko do gry w siatkówkę oraz do gry w siatkówkę plażową. Na terenie kompleksu sportowego przy ul. Wawelskiej powstanie też strefa rekreacyjno-sportowa ze ścieżką biegową z udogodnieniami dla biegaczy-amatorów i parkiem.

Przez ostatnie miesiące Aktywna Warszawa wspólnie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg zajmowała się zabezpieczaniem, porządkowaniem, wyburzeniami grożących zawaleniem obiektów oraz grodzeniem terenu przy zbiegu ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Wawelskiej. Te prace się już zakończyły, a mieszkańcy Warszawy mają ponownie dostęp do terenów rekreacyjnych dawnej Skry, znajdujących się od strony ul. Żwirki i Wigury. Już teraz można na nich amatorsko biegać, a wiosną po zazielenieniu się trawy po prostu spędzać czas na świeżym powietrzu.

Szansę na przywrócenie Skry mieszkańcom i sportowcom dał wyrok sądu apelacyjnego z 28 stycznia 2021 roku, który prawomocnie nakazał Stowarzyszeniu RKS „Skra” wydanie miastu zajmowanego przez ponad 40 lat terenu. Mimo pozytywnego dla Warszawy orzeczenia do odzyskania ponad 20 hektarów terenu wraz ze znajdującym się przy zbiegu ulic Wawelskiej oraz Żwirki i Wigury stadionem niezbędna była interwencja komornika, który przekazał klucze do kompleksu miastu, a następnie zarządzanie nieruchomością przejęła Aktywna Warszawa. Wyrok poprzedziły wieloletnie starania urzędników o przejęcie nieruchomości w sposób polubowny. Z uwagi na opór RKS „Skra” trwały one łącznie ponad 13 lat.