Przebudowa Urzędu Miasta Józefowa. Inspiracją dla architektów był styl nadświdrzański

Poznańskie biuro Demiurg Project przygotowało projekt przebudowy istniejącego budynku Urzędu Miasta, a także budowy nowego skrzydła. Inspiracją dla architektów był styl nadświdrzański, charakterystyczny dla tej okolicy.

Na przełomie XIX i XX w. miejscowość Józefów pełniła głównie funkcję letniska dla mieszkańców Warszawy. W okresie przedwojennym w Józefowie, jak i w innych miejscowościach zlokalizowanych wzdłuż tzw. linii otwockiej, powstawały charakterystyczne drewniane budynki z bogato zdobionymi werandami.

- Drewniane świdermajery to znak rozpoznawczy okolicznej architektury. Stąd pomysł, aby wprowadzić elementy tego stylu do projektu przebudowy Urzędu Miasta Józefowa - mówi Inga Rolek, główny architekt Demiurg Project S.A. - Zaproponowaliśmy panele elewacyjne nawiązujące do tradycyjnych zdobień, a wejścia do budynku zostały uzupełnione o zadaszenia, tworząc w ten sposób nowoczesną interpretację tradycyjnej werandy.

Projekt zakłada rozbudowę i przebudowę obecnego budynku Urzędu Miasta wraz z wyburzeniem istniejącej części technicznej i budowę nowego skrzydła biurowego. Obie części, ułożone na planie litery „L”, połączone będą klatką schodową. Winda zapewni osobom z niepełnosprawnościami dostęp do całego budynku. Ważnym zadaniem było dostosowanie obiektu do potrzeb instytucji, efektywne wykorzystanie przestrzeni oraz podniesienie komfortu pracowników i klientów Urzędu. Forma budynku posiada odniesienia do istniejącego obiektu, zachowując charakterystyczne nadwieszenie piętra oraz rytmiczne podziały elewacji, ale zakłada również wyraźną zmianę wizerunku obiektu i podkreślenie reprezentacyjnego charakteru instytucji. W tym celu architekci zaprojektowali elewację wentylowaną, wykonaną z perforowanych płyt, a wzór pokazujący się w panelach elewacyjnych jest nowoczesną interpretacją tradycyjnych zdobień na budynkach w stylu nadświdrzańskim. Panele są ruchome, co daje możliwość regulacji natężenia światła docierającego do pomieszczeń biurowych. Wejścia do Urzędu podkreślono poprzez zadaszenia nawiązujące bezpośrednio do świdermajerów znajdujących się w tej okolicy.

Inwestorem jest Urząd Miasta Józefowa.