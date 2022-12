Przebudowa żoliborskiego kina Tęcza coraz bliżej. Wiemy, kto wykona projekt

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kina Tęcza w Warszawie. Spośród siedmiu ofert, które wpłynęły, najwięcej punktów zdobyła oferta firmy Biuro Architekt Kaczmarczyk S.C. z Suchej Beskidzkiej.

Zwycięska firma wykona kompleksową dokumentację projektową i kosztorysową, która pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie na użytkowanie odnowionego kina Tęcza.

Dokumentacja projektowa obejmie adaptację budynku dawnego kina Tęcza przy ul. Suzina 6 oraz jego wnętrza.

W przyszłości będzie on służył Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, które będzie tam prowadziło działalność kinową i edukacyjną oraz projekty propagujące kinematografię.

Architekt Andrzej Kaczmarczyk ma wieloletnie doświadczenie w swoim zawodzie, które zdobywał nie tylko w Polsce, ale i za granicą – w Wiedniu. Pracownia prowadzona przez Andrzeja Kaczmarczyka była także zaproszona do wykonania koncepcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kina Tęcza odpowiadał także za modernizację sali kinowo-teatralnej w Pałacu Młodzieży w Katowicach. W trakcie realizacji są również dwa inne jego projekty: Bunkier Sztuki, Galeria Sztuki Współczesnej w Krakowie i Teatr Żydowski w Warszawie.

O kinie Tęcza

Budynek kina Tęcza powstał w roku 1929 jako kotłownia centralnego ogrzewania dla budowanego wówczas osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wkrótce jednak dzięki modernizacji kotłów udało się wygospodarować miejsce na kinoteatr, którego brakowało w okolicy. Za jego kształt na przestrzeni lat odpowiadali najlepsi architekci m.in.: Bruno Zborowski, Szymon Syrkus. W 1989 roku budynek stał się siedzibą kolektywu artystycznego Akademia Ruchu, z programem filmowym. Później, od 1997 z krótkimi przerwami stał jednak niewykorzystany.

W grudniu 2020 roku m.st. Warszawa, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Żoliborz Centralny i Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy porozumiały się co do dalszych losów tego miejsca – kino Tęcza zostanie odnowione i swoją siedzibę zorganizuje w nim właśnie Centrum Wajdy.

Po przebudowie przy ul. Suzina 6 powstanie w pełni cyfrowe kino z salą na ok. 200 miejsc, systemem dźwięku Dolby Atmos i ekranem panoramicznym. Będzie wyposażone w sprzęt do streamingu organizowanych wydarzeń, np. na platformie VOD Warszawa. Ale w Tęczy nadal będzie można też obejrzeć filmy z projektorów na taśmę 35 mm. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, znajdzie się w nim również pętla indukcyjna wspomagająca osoby m.in. z dysfunkcjami słuchu.