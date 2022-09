Przebudowali przystanki na trasie z Torunia do Chełmży

Jadąc z Torunia do Chełmży pasażerowie będą wsiadać do pociągów z nowych, wygodnych peronów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmiany dotyczą przystanków w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim i Grzywnie.

Podróżni zyskają lepszy dostęp do kolei i wyższy komfort obsługi na linii kolejowej z Torunia do Chełmży.

Do pociągów podróżni wsiądą z wygodniejszych peronów w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim i Grzywnie

Na przystankach są wiaty, ławki, jaśniejsze, energooszczędne oświetlenie oraz nowe czytelne oznakowanie i gabloty. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się zyskały wygodny dostęp do peronów dzięki pochylniom.

Trwają prace przy budowie nowego przystanku Toruń Jar.

W niedzielę, 4 września, na trasę wrócą pociągi, do których będzie można wygodniej wsiąść z przebudowanych peronów w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim i Grzywnie. Kontynuowane są prace przy budowie nowego przystanku Toruń Jar.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., warta blisko 145 mln zł netto, jest współfinansowana ze środków unijnych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Realizowana przez PLK rewitalizacja linii kolejowej nr 207 zapewni lepsze warunki podróży na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża. Od niedzieli 4 września podróżni ponownie będą mogli skorzystać z pociągów jadących z Torunia w kierunku Grudziądza. W dni powszednie będzie 14 par pociągów.

Do pociągów podróżni wsiądą z wygodniejszych peronów w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim (nowa lokalizacja przystanku bliżej centrum wsi zapewni lepszy dostęp do kolei) i Grzywnie. Oczekiwany komfort obsługi zapewnią wiaty, ławki oraz jaśniejsze, energooszczędne oświetlenie. Są gabloty z rozkładami jazdy oraz nowe czytelne oznakowanie. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się zyskały wygodny dostęp do peronów dzięki pochylniom.

Dojście na nowy peron na przystanku Ostaszewo Toruńskie, fot. Przemysław Zieliński, mat. PKP PLK

Do końca września br. planowane jest zakończenie budowy nowego przystanku Toruń Jar. Jednokrawędziowy peron o długości 125 metrów powstaje w sąsiedztwie rozbudowującego się osiedla mieszkaniowego, zakładów pracy i drogi krajowej nr 91. Aktualnie wykonywana jest nawierzchnia peronu oraz zabudowywana infrastruktura teletechniczna i elektroenergetyczna. Przy nowym przystanku budowane jest także przejście pieszo – rowerowe pod torami, które ułatwi komunikację w tej części miasta. Gotowa jest konstrukcja przejścia, postępują prace wykończeniowe.