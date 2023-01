Przebudowane, dostępniejsze perony w Nowym Targu i Poroninie

Do końca roku podróżni na stacjach Nowy Targ i Poronin zyskają lepszy dostęp do pociągów z nowych peronów.

Między Chabówką a Zakopanem na 27 stacjach i przystankach PKP Polskie Linie Kolejowe SA przygotowały już nowe dostępniejsze perony.

Dzięki przebudowie kolejnych peronów na stacjach Nowy Targ i Poronin będą dodatkowe ułatwienia.

Na inwestycję przeznaczono blisko 12 mln zł netto. Prace są współfinansowane w ramach POIiŚ.

Przebudowa peronów w Nowym Targu i Poroninie

Do końca roku podróżni na stacjach Nowy Targ i Poronin zyskają lepszy dostęp do pociągów z nowych peronów. W Nowym Targu przebudowany zostanie peron obok budynku dworca. Będzie on w standardzie przebudowanego i dostępnego od czerwca 2020 r. peronu wyspowego.

W Poroninie podróżni już korzystają z nowego peronu dwukrawędziowego. Kolejny obiekt przy budynku stacji także będzie dostosowany do potrzeb wszystkich podróżnych. Na przebudowanych peronach będą nowe wiaty i ławki oraz tablice informacyjne. Ułatwieniem dla osób niewidomych i niedowidzących będzie oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych.

Budowa peronów jest w zakresie projektu: „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, współfinansowanego w ramach POIiŚ. Wartość zadania to blisko 12 mln zł netto. Wykona je Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., do grudnia 2023 r.

Stacja Nowy Targ, widać zmodernizowany peron. fot. Józef Syc, mat. PKP PLK

Dodatkowe i dostępniejsze przystanki na kolejowej zakopiance

Na kolejowej zakopiance są już trzy dodatkowe przystanki, zwiększające możliwości komunikacyjne mieszkańców Radziszów Centrum, Rzozów Centrum i Wola Radziszowska Lipki. W czwartym kwartale 2023 r. dołączą nowe - dodatkowe: Poronin Misiagi, Bańska Niżna, Chabówka Stadion. Będzie też przystanek Dąbrówka między Skawiną a Suchą Beskidzką, przewidziany z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków na lata 2021–2025” .

Po zakończeniu prac na trasie Kraków – Zakopane będzie 27 zmodernizowanych i 7 dodatkowych przystanków.

Inwestycje na kolejowej zakopiance, w tym modernizacja i budowa przystanków realizowane są w ramach projektu „Prace na liniach nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”. Projekt za ponad 1,1 mld zł netto jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.