Przed i po. Tak zmieniła się fasada Hotelu Grand we Wrocławiu

Rafin Developer i Greg Architekci prowadzą rewitalizację kultowego Hotelu Grand we Wrocławiu. Właśnie zaprezentowano odnowioną fasadę obiektu. Koniec prac przewidziano na przełom 2023 i 2024 roku.

Rewitalizacja Hotelu Grand okazała się większym wyzwaniem, niż początkowo przypuszczano. Odbudowa historycznego obiektu jest złożonym oraz wieloetapowym projektem, który od samego początku napotykał wiele utrudnień oraz okoliczności niesprzyjających, wpływających na przebieg procesu odbudowy.

- Prace wykonywane są na „żywym organizmie miejskim” – w budynku, w zabudowie plombowej, w centrum zabudowy śródmiejskiej, pomiędzy użytkowanymi obiektami, co od początku stanowiło spore wyzwanie organizacyjne pracy wykonawców. Rozwój pandemii przypadł na okres najbardziej zaawansowanych prac co także wpływało na wydłużenie poszczególnych procesów. Wraz z odsłonięciem elewacji widoczna jest skala przedsięwzięcia oraz ogrom włożonej pracy, co spotkało się z dużym uznaniem wrocławian – informuje Paweł Rojek, prezes zarządu Rafin Developer.