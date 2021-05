Przed nami kluczowy etap metamorfozy wrocławskiej Renomy

Rozpoczął się główny etap prac nad metamorfozą architektonicznej perły Wrocławia, który zbiegł się z 91 rocznicą jej powstania.

Metamorfoza Renomy wchodzi w decydujący etap – świeżo wyłoniony generalny wykonawca, firma Tétris, rozpoczęła właśnie główne prace przy przebudowie obiektu. Dzięki nim wnętrza budynku zmienią się nie do poznania – nowy wystrój będzie nawiązywać do historycznego stylu Domu Towarowego Wertheim. Cały proces odbywa się pod nadzorem konserwatora zabytków, z którym właściciel i zarządca nieruchomości, firma Globalworth, aktywnie współpracuje. Zmiany w Renomie nie ograniczają się jednak tylko do architektury, obejmują również wzbogacenie oferty i ciekawe nowości w jej otoczeniu.



- Metamorfoza da Renomie nowy blask i funkcje oczekiwane dziś przez mieszkańców miasta. Nasza wrocławska perła zyska nową ofertę handlową i gastronomiczną. Zamiast tradycyjnego food courtu stawiamy na oryginalne, autorskie koncepty gastronomiczne z ogródkami – poprzez nowe zagospodarowanie placu Czystego i docelowe otwarcie się na plac Kościuszki. Renoma wzbogacona zostanie też o najwyższej klasy powierzchnie biurowe, dedykowane najemcom ceniącym sobie prestiżową lokalizację w ścisłym centrum miasta, historyczny charakter budynku i otoczenia, a jednocześnie nowoczesne rozwiązania techniczne i funkcjonalne - mówi Barbara Wójcik, Senior Asset Manager w Globalworth Poland.

- W Renomie nie chcemy konkurować z wielkimi galeriami handlowymi. Zdecydowaliśmy się pójść inną drogą i wykorzystać doświadczenia z innych naszych obiektów, przede wszystkim z warszawskiej Hali Koszyki. W części handlowej stawiamy na marki modowe z długą tradycją obecności w Renomie, które nie są dostępne w innych obiektach w regionie. Uzupełnieniem oferty będą sklepy codziennych zakupów, punkty usługowe i klinika medyczna. Bardzo ważną cechą, na którą kładziemy szczególny nacisk jest lokalność, niepowtarzalność oraz poszanowanie tradycji i architektury Renomy. Nie próbujemy kopiować rozwiązań z innych projektów, natomiast wykorzystujemy potencjał lokalizacji i dostosowujemy ofertę pod oczekiwania lokalnej społeczności oraz klientów wewnętrznych, czyli pracowników biurowych - mówi Anna Merta, Leasing Director Retail w Globalworth Poland.

Proces przebudowy jest dużym wyzwaniem logistycznym i budowlanym, ponieważ odbywa się na otwartym, funkcjonującym obiekcie.



- Przebudowa Renomy to wyjątkowy projekt na wielu płaszczyznach. Prace będą objęte nadzorem konserwatora, ponieważ celem nadrzędnym jest przywrócenie jej dawnego wyglądu i charakteru. Co więcej, nasze działania zostały zaplanowane tak, by nie zamykać całkowicie przestrzeni i umożliwić częściowe funkcjonowanie galerii – zarówno mieszczących się w niej sklepów, jak i placówki medycznej Lux Med. Będziemy pracować wyłącznie w nocy, w konkretnie wydzielonych strefach. Przedsięwzięcie wymaga sprawnych rozwiązań logistycznych i utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa. Niemniej wiemy, że zarówno dla najemców, jak i klientów Renomy takie rozwiązanie jest dogodniejsze – szczególnie, że w ostatnich dwunastu miesiącach tego typu obiekty były wielokrotnie zamykane w związku z pandemią - mówi Maciej Targosz, dyrektor regionalny Tétris w Polsce Południowej.

Zarządzającym projektem został GLEEDS, jedna z wiodących międzynarodowych firm konsultantów budowlanych, zajmujących się doradztwem i zarządzaniem w budownictwie.

Ze względu na komfort klientów, modernizacja Renomy prowadzona jest etapowo, we wcześniej wyłączonych z użytkowania częściach obiektu. Wszystkie prace modernizacyjne zakończą się w 2022 roku.