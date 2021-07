Przedszkola w Bydgoszczy będą bardziej eko

W Bydgoszczy ruszają kolejne inwestycje w oparciu o Bydgoski Program Termomodernizacji - „Ekoszkoła i ekoprzedszkole”. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie termomodernizacji, przebudowy i dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych kilku miejskich przedszkoli.





Budynek Przedszkola nr 4 mieści się przy ul. Żółwińskiej 1. To jednokondygnacyjny obiekt, który częściowo jest podpiwniczony. Cała powierzchnia użytkowa placówki to niespełna 900 metrów kwadratowych. Inwestycja polegać będzie na gruntownej termomodernizacji oraz przebudowie budynku i infrastruktury, mając na celu dostosowanie go do obowiązujących przepisów z zakresu efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa pożarowego. Miastu zależy również na likwidacji barier architektonicznych i poprawie estetyki.

Zaprojektowano między innymi ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i parapetów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę obróbek blacharskich. Wymienione zostaną instalacje elektryczne, zimnej i ciepłej wody, sanitarna, wentylacyjna, elektryczna. Ważnym elementem zadania jest budowa nowego podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz nowych chodników wokół obiektu. Wyremontowana zostanie również część pomieszczeń. Na elewacji pojawi się imitacja deski. Stolarka okienna będzie utrzymana w szarej kolorystyce.

Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych. Zajmą one po podpisaniu umowy około jednego roku. W czasie postępowania oprócz ceny wysoko oceniane będą oferty zakładające wydłużenie gwarancji do 7 lat.

W poprzedniej perspektywie unijnej Bydgoszcz dokonała kompleksowej termomodernizacji w 28 budynkach oświaty. Na te inwestycje wydano łącznie ponad 130 mln zł. Dzięki temu miasto szacuje, że oszczędziło 58,6% energii.

W tym roku prace budowlane obejmą 6 bydgoskich placówkach oświatowych.