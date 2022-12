Przedszkole w Gliwicach z nowym gmachem. To projekt Studia BB Architekci

Architekci ze Studia BB zaprojektowali nowy gmach przedszkola przy Szkole Podstawowej 13 w gliwickich Żernikach. Bryła nawiązuje do objętej ochroną konserwatora sąsiadującej zabudowy i znajdujących się nieopodal domków jednorodzinnych.

REKLAMA

Studio BB Architekci zaprojektowali gmach nowego przedszkola przy ul. Józefa Elsnera 25 w Gliwicach.

Projekt powstaje na działce objętą strefą konserwatorską Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zlokalizowana na nieregularnych terenie z dużym spadkiem bryła nawiązuje do historycznej zabudowy, ale nie brak jej również nowoczesnego charakteru.

Przedszkole ma być gotowe w 2024 roku. Koszt inwestycji to 15,4 mln zł.

Przy ul. Józefa Elsnera 25 na osiedlu Żerniki w Gliwicach, nieopodal Szkoły Podstawowej 13 powstaje nowe przedszkole dla 200 młodych mieszkańców miasta.

Finansowana z budżetu miejskiego inwestycja jest konieczna z uwagi na rosnącą liczbę przedszkolaków, dla których stara placówka była niewystarczająca. Podczas kiedy mali Gliwiczanie zostali tymczasowo przeniesieni do budynku szkoły, na działce objętą strefą konserwatorską Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego powstaje nowe przedszkole spod kreski Studia BB Architekci.

Nowe przedszkole przy Szkole Podstawowej 13 na osiedlu Żerniki w Gliwicach, proj. Studio BB Architekci, fot. mat. architektów

W miejscu starego budynku 4-oddziałowego przedszkola powstaje nowoczesny 8-oddziałowy obiekt, w którym do dyspozycji przedszkolaków i nauczycieli będą sale dla dzieci z bezpośrednim dostępem do toalet, szatnie, duża kuchnia z zapleczem i stołówką, zaplecze socjalne i pomieszczenia dla specjalistów. Budynek zostanie wyposażony we własną kotłownię, a w jego otoczeniu powstanie również plac zabaw dla najmłodszych.

Współczesny charakter w harmonii z historią

Ze względu na lokalizację przedszkola na działce objętej strefą konserwatorską i bezpośrednie sąsiedztwo podlegającego ochronie środkowego budynku szkoły, architekci uzgadniali swój projekt z miejskim konserwatorem zabytków.

W efekcie powstała bryła dostosowana do kontekstu otoczenia, z płytką klinkierową na elewacji, która nawiązuje do ceglanych fasad pochodzącego z połowy XX wieku gmachu szkoły. Całość wieńczy wielospadowy dach kryty klasyczną ceramiczną dachówką.

W projekcie nie zabrakło jednak również bardziej współczesnych akcentów, takich jak centralnie zaprojektowana prostopadłościenna klatka schodowa z podciętym wejściem głównym czy również prostopadłościenna parterowa część świetlicy wysunięta do przodu i otwarta na otoczenie.

Obiekt wpisuje się także harmonijnie w sąsiadującą zabudowę jednorodzinną dzielnicy Żerniki i został dostosowany do dużego spadku terenu od strony ul. Elsnera. Warto dodać, że otoczenie samego gmachu zobowiązuje. Kompleks budynków szkoły był wielokrotnie rozbudowywany, a ostatnia rozbudowa z 2018 roku walczyła nawet o miano Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego.

Przedszkole ma być gotowe w 2024 roku. Koszt inwestycji to 15,4 mln zł.