Przedwojenny klimat na warszawskim Ujazdowie. To projekt HRA Architekci

Architekci z pracowni HRA zaprojektowali na warszawskim Ujazdowie inwestycję utrzymaną w klimacie modernizmu 20-lecia międzywojennego.

Wybudowany przez Yareal apartamentowiec Rezydencja Łazienki Park to stylowa inwestycji zrealizowanej w duchu modernizmu 20-lecia międzywojennego na warszawskim Ujazdowie. Ekskluzywny budynek zaprojektowany przez renomowaną pracownię HRA – z charakterystycznymi zaokrągleniami we wnętrzach, na fasadzie i balkonach – sąsiaduje z parkiem Łazienki Królewskie.

Rezydencja Łazienki Park to dyskretnie wkomponowany w otoczenie, 4-piętrowy budynek o charakterystycznej bryle, podkreślonej szlachetnymi zaokrągleniami mieniących się narożników. Apartamentowiec, którego architektura wprost nawiązuje do przedwojennego modernizmu, został wybudowany przy ul. 29 listopada, niespełna 200 m od południowej bramy Łazienek Królewskich. Do nowo powstałych apartamentów wprowadzają się właśnie mieszkańcy, którzy jako pierwsi mogą ocenić architekturę budynku oraz elegancję wysokich na 3 metry wnętrz.

– Przestrzenie wspólne Rezydencji Łazienki Park zostały urządzone w stylistyce przedwojennej, mieszczańskiej rezydencji. Klimat epoki tworzy zarówno wyjątkowy projekt, jak i realizacja, na którą składają się znakomitej jakości materiały, stylowe oświetlenie, czy identyfikacja wizualna nawiązująca do np. efektownego wzornictwa 20-lecia międzywojennego. Liczne krągłości i stylowe detale utrzymują przyjemne proporcje wnętrz i wpisują się w ponadczasową estetykę. Trudno nie zachwycić się spiralnymi klatkami schodowymi rozświetlonymi przez wpadające przez dach promienie słoneczne, czy widokiem dostępnej dla mieszkańców, ekskluzywnej strefy fitness i relaksu, wyposażonej w przyrządy do ćwiczeń, saunę, prysznice, a także taras z leżakami”– mówi Jacek Zengteler, dyrektor generalny Yareal.

Elegancki charakter projektu podkreśla kamienna fasada oraz pergola na szczytowej kondygnacji. Tworzący pierzeję budynek został obsadzony starannie zaplanowaną zielenią, która z czasem porośnie elewację, zapewniając przytulny klimat zarówno całej inwestycji, jak przestrzeni prywatnych. Główne wejście prowadzi przez reprezentacyjne lobby recepcyjne, umożliwiające monitoring ruchu pieszego i samochodowego.

Mieszkańcy mają do dyspozycji 95 miejsc parkingowych w podziemnym garażu oraz 32 komórki lokatorskie, a także aneksy rowerowe. Miejsca parkingowe w podziemnym garażu mogą zostać wyposażane – na życzenie klientów – w indywidualnie stacje ładowania samochodów elektrycznych. Rezydencja Łazienki Park jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek został certyfikowany w systemie zrównoważonego budownictwa BREEAM na poziomie Very Good, czyli z najwyższą oceną, jaką dotychczas uzyskały w Polsce nieliczne inwestycje mieszkaniowe. Każdy z właścicieli apartamentów dodatkowo otrzymuje od Yareal pakiet startowy urządzeń smart home ułatwiający sterowanie domowymi urządzeniami i podnoszącym poziom bezpieczeństwa.

Rezydencja Łazienki Park została oddana do użytku w końcu 2020 roku, obecnie trwa przekazywanie apartamentów nowym mieszkańcom.