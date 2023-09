Przejście na stacji Warszawa Wschodnia z nowym muralem. Przedstawia Romana Dmowskiego

W przejściu na stacji Warszawa Wschodnia pojawił się mural przedstawiający Romana Dmowskiego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przygotowały mural na stacji Warszawa Wschodnia dla uczczenia Romana Dmowskiego – wielkiego Polaka, jednego z Ojców Niepodległości.

Na ścianie, w przejściu podziemnym dla podróżnych, od strony ul. Kijowskiej zamieszczono wizerunek Dmowskiego i jego sentencję dedykowaną Polakom.

Prace nad 8 metrowym obrazem, który został namalowany na 7 osobnych płytach, trwały kilka miesięcy.



Malunek powstał z budżetu i inicjatywy kolejowej spółki.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odsłoniły mural przedstawiający Romana Dmowskiego. Wizerunkowi jednego z najwybitniejszych polityków w historii najnowszej Polski towarzyszy pejzaż współczesnej Warszawy z symbolem Polski Walczącej oraz sentencja wypowiedziana przez działacza narodowego - „Trzeba być „Nowoczesnymi Polakami” rozumiejącymi zarówno rodzącą się Nową Polskę, jak i cały mechanizm współczesnego świata”.

Mural jest dostępny dla podróżujących na stacji Warszawa Wschodnia, w przejściu prowadzącym do peronów od strony ul. Kijowskiej.

Roman Dmowski (1864-1939) to jeden z czołowych działaczy niepodległościowych, polityk, dyplomata, publicysta, uczestnik konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., współzałożyciel, przywódca i główny twórca programu polskiego ruchu narodowego.

Stworzenie ściennego obrazu na stacji Warszawa Wschodnia, poświęconego tej wybitnej postaci nie jest przypadkowe - to właśnie tu, w 1864 r. w Kamionku (obecnie osiedle na obszarze warszawskiej dzielnicy Praga-Południe), przyszedł na świat. W 2020 r. na dworcu kolejowym Warszawa Wschodnia odbyła się uroczystość nadania mu imienia Romana Dmowskiego.

Mural jest dostępny dla podróżujących na stacji Warszawa Wschodnia, w przejściu prowadzącym do peronów od strony ul. Kijowskiej. Obraz poprawił estetykę tunelu. Stanowi nie tylko atrakcję wizualną, ale również zachętę do poznawania historii Polski i ludzi, którzy przyczynili się do jej niepodległości.

Prace nad 8 metrowym obrazem, który został namalowany na 7 osobnych płytach, trwały kilka miesięcy. Artystka, Izabela Siemiątkowska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, poświęciła wiele uwagi, aby oddać całą głębię i znaczenie historycznej postaci. Roman Dmowski namalowany jest w charakterystycznej pozie, z wyrazistym profilem, co oddaje jego niezłomny charakter i zaangażowanie w sprawy narodowe.

Wielkoformatowe malowidło ścienne korzystnie zmieniło wizerunek drogi pod torami. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. widzą jednakże w tym muralu nie tylko dekorację stacji, ale także możliwość oddania hołdu Romanowi Dmowskiemu, mężowi stanu, który znacząco przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Stworzenie muralu wpisuje się w działania PLK SA dotyczące pielęgnowania historii i dbania o dziedzictwo narodowe. Podobne przedsięwzięcie zrealizowano w ostatnim czasie w przejściu podziemnym na stacji Czechowice-Dziedzice. W tunelu łączącym ulice Kolejową i Hutniczą murale pokryły ściany w obiekcie i nawiązują do historii kolei, miasta oraz regionu. Działania zrealizowała lokalna artystka.