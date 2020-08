Przełomowa inwestycja w Dąbrowie Górniczej. Tak będzie wyglądało nowe śródmieście

Śródmieście w Dąbrowie Górniczej w ciągu następnych kilku lat przejść ma kompletną metamorfozę. W miejscu poprzemysłowych terenów powstanie przestrzeń wypełniona ofertą kulturalną, lokalami gastronomicznymi, biurami, lokalami mieszkalnymi, a także pełna miejskiej zieleni. Projekt pod nazwą „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic: Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej” można nazwać rewolucyjnym – inwestycja spełni niebagatelną rolę miastotwórczą, a Dąbrowa Górnicza zyska centrum z prawdziwego zdarzenia. Za projektem stoi pracownia Analog Studio.

Liczne warsztaty, debaty podwórkowe, spacery poznawcze a nawet mobilne punkty zbierania pomysłów i rozmowy z lokalnymi przedsiębiorcami i społecznikami. Oprócz tego szerokie grono ekspertów, od socjologów, przez urbanistów, po prawników i historyków - tak wyglądały prace dotyczące zagospodarowania śródmieścia w Dąbrowie Górniczej. Powstały dwie różne koncepcje, służące za punkt odniesienia i wytyczne dla architektów, którzy następnie wzięli udział w ogłoszonym we współpracy z katowickim oddziałem SARP międzynarodowym konkursie na projekt nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Wygrała bazująca na wcześniejszych etapach prac koncepcja spod kreski szczecińsko-koszalińskiej pracowni Analog Studio. Od dzisiaj (3 sierpnia br.) składać można z kolei oferty na wykonanie dokumentacji dla inwestycji, obejmujące wykonanie dokumentacji projektów budowlanego oraz wykonawczego.

Swoiste „miasto w mieście” powstanie na 4-hektarowych terenach dawnej fabryki obrabiarek Defum. Pojawią się tutaj powierzchnie biurowe i mieszkalne, lokale handlowo-usługowe, hotele, a także zazieleniona przestrzeń publiczna, Rynek Fabryczny czy – wreszcie – wysoka wieża z tarasem widokowym, z którego podziwiać będzie można teren Zagłębia. Głównym założeniem projektu jest różnorodność zabudowy, która pozwoli na intensywne użytkowanie miejsca o każdej porze dnia i roku.

Z poszanowaniem lokalnej historii

W ramach inwestycji wyburzona zostanie część hal przemysłowych, powstaną także nowo zaprojektowane budynki, a najcenniejsze, historyczne obiekty zostaną odrestaurowane i zaadaptowane do nowych funkcji. Ważnym elementem projektu jest bowiem integracja dziedzictwa kulturowego z innowacjami. Koncepcja architektoniczna spod kreski pracowni Analog Studio zakłada staranne odtworzenie układu urbanistycznego dawnych zakładów Defum. Nowa zabudowa formą oraz zastosowanymi materiałami nawiązywać będzie do istniejących już budynków. Jednocześnie wszelkie cenne elementy architektoniczne i konstrukcyjne rewitalizowanych obiektów zostaną zachowane. Na wejściu do odrestaurowanych budynków zamontowane zostaną tablice, które informować będą o ich pierwotnej funkcji oraz historii. Kolejnym ukłonem w stronę historii miejsca będzie wyeksponowanie w przestrzeniach Fabryki elementów nawiązujących do górniczej przeszłości regionu, takich jak np. koła wyciągowe czy kolejka podziemna.

W duchu zrównoważonego rozwoju

Co również istotne przy budowie wykorzystane zostaną elementy z rozbiórki wyburzonych obiektów. W ten sposób spełnione zostaną jednocześnie dwa założenia projektu – nawiązanie do lokalnej tożsamości i poszanowanie historii, jak również spełnienie wymogów zrównoważonego rozwoju. Ekologiczne w Fabryce będzie również oświetlenie dróg i parkingów, do którego zasilenia wykorzystywana będzie energia elektryczna pozyskana z instalacji fotowoltaicznych. Oprócz tego trzynaście z nowo wybudowanych obiektów zwieńczą zielone dachy retencyjne, a na obszarze całego nowego centrum miasta zaplanowano zlewnie ze zbiornikami retencyjnymi – pozyskana z nich woda będzie dalej wykorzystana np. do spłukiwania toalet w biurowcach.

Fabryka Pełna Życia będzie również pełna zieleni, której przypisane zostały różnorakie funkcje: od reprezentacyjnej, przez ekologiczną (łąki kwietne, drzewa i krzewy owocowe będą przyjazne owadom, ptakom i małym ssakom, stanowiąc ich pożywienie), a także integrującej, wpisanej w obiekty architektoniczne. Podobnie jak forma architektoniczna i materiały budowlane, również zieleń charakteryzować będzie "lokalność" – kompozycje roślinne będą bowiem nawiązywać do gatunków, które występują naturalnie na terenach Zagłębia.