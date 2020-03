Przemo Łukasik i Łukasz Zagała o "szkole bez ławek" swojego projektu

O Akademeia High School w Warszawie pisaliśmy już kilkakrotnie w kontekście zdobytych przez projekt nagród. Tym razem o niezwykłym obiekcie opowiedzieli sami jego projektanci, Przemo Łukasik i Łukasz Zagała z Medusa Group.

Wielka trybuna, na której koncentruje się szkolne życie, dach pełen jadalnych ziół wśród nich ule i skierowanie w niebo teleskopy, stołówka przypominająca modną, młodzieżową restaurację. Na warszawskim Wilanowie powstała szkoła bez ławek zaprojektowana przez Medusa Group.

O zaprojektowanej przez Was szkole na Wilanowie mówi się Beverly Hills 90210. Jak to przyjmujecie?

Jak wyróżnienie. Zacznijmy od tego, że na ten projekt inwestor ogłosił konkurs, zapraszając do udziału pierwszoligowe - w naszym kraju – pracownie architektoniczne takie jak: WWA Architekci, Tomasz Konior Studio, KWK Promes Roberta Koniecznego, a także takich JEMS Architekci z Warszawy. To wyborne towarzystwo. Wysyłaliśmy więc swoją prace w poczuciu lekkiego napięcia wynikającego z poziomu konkursu. W końcu przyszedł czas aby bronić naszej wizji przed sadem konkursowym.

Szkoła uszyta została na miarę potrzeb współczesnej młodzieży

Miejsce przyciągać ma ciekawych i ambitnych ludzi, którzy chcieliby rozwijać się w różnych kierunkach. Struktura funkcjonalna szkoły była wyraźnie sprecyzowana w zakresie dydaktycznym, nam z kolei pozostawiono całkowita dowolność w kształtowaniu jej formy. Pozwoliliśmy sobie zatem na pewien dychotomiczny zabieg, pokazując, że w naszym rozumieniu ta szkoła powinna mieć dwa oblicza: miejskie – z urbanistycznie wytyczoną elewacją, która jest prosta (od strony miasta i Świątyni Opatrzności Bożej), i drugie młodzieżowe, pół-prywatne, w którym toczyć się będzie całe to zróżnicowane życie uczniów i nauczycieli jak ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów. To była jedna z naszych inspiracji.

Za murami przestrzeń organizuje olbrzymia trybuna

Ten wielofunkcyjny mebel jest uniwersalnym elementem, miejscem spotkań, które inspirować ma uczniów i nauczycieli do nietypowych zajęć z WF-u, geografii, biologii czy literatury. Chcielibyśmy, żeby poprzez ten przeskalowany mebel młodzież wychodziła na zewnątrz, jednak z dala od gwaru miasta. Zależało nam żeby zaprojektować miejsce, które młodzież będzie się spotykać z przyjaciółmi między zajęciami. Już podczas naszej prezentacji dla inwestora aby nieco przerysować ten klimat pokazaliśmy fragment filmu „Grease” z Johnem Travoltą i Olivią Newton-John. W filmie będącym naszą drugą inspiracją ta amerykańska trybuna jest czymś więcej niż tylko miejscem obserwacji zawodów lekkoatletycznych czy rozgrywek futbolu amerykańskiego – to także miejsce spotkań, zauroczeń ale także dyskusji z nauczycielami itp. Chcieliśmy dać tej szkole coś co będzie ją wyróżniało poza atrakcyjnymi salami i ciekawym programem funkcjonalnym.