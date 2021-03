Przemo Łukasik o Osiedlu Bolko: To szansa na odczarowanie Bytomia

Czy Osiedle Bolko będzie kołem zamachowym dla metamorfozy poprzemysłowego terenu w sąsiedztwie szybu Bolko w Bytomiu? Przekonany jest o tym Przemo Łukasik z Medusa Group, który opowiada o projekcie osiedla, które w tym miejscu zaprojektowała pracownia.

- To kolejna szansa na odczarowanie Bytomia, który wielu kojarzy się wciąż z poprzemysłowym zapadliskiem. Tymczasem to miejsce z ogromnym potencjałem, niczym dawny Berlin. Nowe osiedle, które zaprojektowaliśmy zaoferuje świetne warunki na start dla młodych ludzi – przekonuje Przemo Łukasik z Medusa Group.

To nie jest miejsce, o którym większość pomyśli z entuzjazmem – „tak, chciałbym tu mieszkać”.

Przemo Łukasik: Taką samą refleksję miałem, gdy po raz pierwszy zobaczyłem starą lampiarnię na terenie dawnego szybu Bolko. Frapująca, niesztampowa, nieco przerysowana przestrzeń. Kontekst był dokładnie taki sam, jaki dziś chcemy zaoferować przyszłym mieszkańcom.

Przestrzeń dawnej lampiarni stała się kilkanaście lat temu domem twoim i twojej rodziny. Jak chcesz przekonać do podobnego szaleństwa innych?

PŁ: Wcale nie myślę, że w osiedlu Bolko zamieszkają jacyś architektoniczni outsiderzy i fani industrialu. Wręcz przeciwnie. Na pewno atrakcyjna cena za metr kwadratowy skusi wielu ciekawych, młodych ludzi. Sądzę, że dobrze będą się tu czuć młode małżeństwa i rodziny, również te wielopokoleniowe. Sprzyja temu mieszana struktura mieszkań w zabudowie szeregowej. Na piętrze powstaną mieszkania większe, na parterze mniejsze z ogródkami, dając ich przyszłym mieszkańcom większą elastyczność i swobodę życia.

Architektura skrojona na pandemiczne czasy?

PŁ: Cóż, ostatni rok pokazał, że trudniej nam dbać o więzi, nie widząc się z ukochanymi rodzicami i dziadkami. Chcielibyśmy być bliżej nich, a także opiekować się nimi i dać im też piękny czas z najmłodszymi. Taki układ mieszkań to szansa na bycie bliżej, ale jednocześnie funkcjonowanie we własnej przestrzeni.

W jaki sposób architektura wpisze się w postindustrialny charakter dzielnicy?

PŁ: Jak na nas przystało będzie dość surowo, nie wszystko zostanie wykończone i wypacykowane tak, jak u innych deweloperów. To nie znaczy, że będzie to gorsze jakościowo. Naszymi realizacjami przyzwyczailiśmy już do architektury w pewien sposób wyrafinowanej, ale też racjonalnej, gdzie elementy konstrukcyjne stają się jednocześnie wykończeniem wnętrz. Tak też będzie i tym razem. Oczywiście każdy będzie mógł wykończyć sobie ściany wewnątrz, ale jeśli uzna – tak jak my – że wartością jest industrialny charakter wnętrza – możne pozostawi je w zaproponowanej przez nas estetyce.