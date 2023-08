Przemysłowe obiekty po spektakularnych metamorfozach. 10 niezwykłych realizacji

Browary Warszawskie, Cukrownia Żnin, Elektrownia Powiśle to niektóre ze spektakularnych adaptacji budynków poprzemysłowych na nowe funkcje. Pokazujemy 10 świetnych zrealizowanych projektów!

Zlokalizowana na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera Fuzja, mające zakończyć się w 2024 roku w Gdańsku na terenach postoczniowych Doki, poznańskie Stara Rzeźnia i Cavallia, EC Szombierki w Bytomiu... to niektóre z trwających inwestycji odmieniających oblicze poprzemysłowych terenów. Rewitalizacje, w wyniku których miejsca takie jak fabryki czy elektrownie są zamieniane na mieszkania, hotele czy mixed-use to istotny trend architektury ostatnich lat. Wiele z nich zostało już zrealizowanych i wzbogaca przestrzenie miejskie. Oto niektóre z nich!

Browary Warszawskie w Warszawie

Browary Warszawskie to flagowa inwestycja Echo Investment, za której projekt architektoniczny odpowiedzialna jest warszawska pracownia JEMS Architektci. Realizacja Browarów Warszawskich rozpoczęła się w 2016 roku.

Browary Warszawskie to flagowa inwestycja Echo Investment, fot. mat. prasowe

Browary Warszawskie powstały z poszanowaniem miejsca i jego historii. Piwo warzono tu przez ponad 170 lat, od 1846 r. z krótką, kilkuletnią przerwą po drugiej wojnie światowej. Wśród nowoczesnych budynków staną pieczołowicie zrewitalizowane budynki dawnego browaru. Pomiędzy nimi stworzono 16 tys. mkw. przestrzeni wspólnych – placów, miejskich ogrodów i dziedzińców, dostępnych dla wszystkich przez całą dobę.

Niemal pusta działka o powierzchni 4,4 ha stała się pełnoprawnym, żywym fragmentem miasta, z trzema nowoczesnymi biurowcami, pięcioma budynkami mieszkaniowymi i czterema obiektami historycznymi: Warzelnią, piwnicami Leżakowni, Willą Fabrykanta i Laboratorium.

Poza zaprojektowaną zgodnie z najnowszymi trendami przestrzenią biurową, ponad 1 tys. mieszkań zarówno na sprzedaż, jak i na wynajem, Browary Warszawskie przyciągają otwartymi, zielonymi przestrzeniami publicznymi i świetnie skrojoną ofertą gastronomiczno-rozrywkową. W 2021 r. otworzyło się tu 26 konceptów food and beverage, w tym popularny wśród warszawiaków Food Hall Browary. Browary stały się miejscem spotkań chętnie wybieranym zarówno przez biznes, mieszkańców Warszawy, turystów, jak i gwiazdy czy influencerów.

Cukrownia Żnin w Żninie

Cukrownia Żnin to flagowy obiekt w portfolio Grupy Arche, który pokazuje ile dobrego przynieść może rewitalizacja starej, na pozór zwyczajnej, przemysłowej przestrzeni. Funkcjonująca w latach 1894 – 2004 cukrownia to dziś unikalna w skali kraju przestrzeń hotelowa i konferencyjna.

Cukrownia Żnin: rewitalizacja dawnej cukrowni w Żninie. Projekt: arch. Marek Bulak, Bulak Projekt architekt główny), arch. Piotr Grochowski (architekt Grupy Arche). fot. Oni Studio

Powstały w 1894 roku budynek dawnej cukrowni w Żninie przeszedł rewitalizację zakończoną w 2020 roku. Funkcja budynku wymagała, aby w dawnych latach fabryka zlokalizowana została nad wodą – cechę tę wykorzystał inwestor, który postanowił w obiekcie urządzić miejsce docelowe wyjazdów wypoczynkowych i służbowych.

W ponad stuletnim poprzemysłowym kompleksie powstały dwa hotele, przestrzenie do organizacji konferencji, lokale gastronomiczne, kręgielnia i aquapark. Za projektem stoi, jako architekt główny, Marek Bulak z Bulak Projekt oraz architekt Grupy Arche, Piotr Grochowski. W projekt zaangażowane były również pracownie MIXD, Less is Core oraz Mili Młodzi Ludzie.

Cukrownia Żnin zwróciła uwagę na arenie międzynarodowej. Obiekt znalazł się m.in. wśród obiektów nominowanych do nagrody imienia Miesa Van der Rohe, będącej najważniejszą nagrodą w dziedzinie architektury w Europie.

Monopolis w Łodzi

Monopolis to projekt rewitalizacyjny dawnych zakładów Monopolu Wódczanego z 1902 roku. Jest to wielofunkcyjny kompleks oferujący powierzchnię biurową, gastronomiczną, kulturalną i usługową. Swoim najemcom Monopolis oferuje w sumie 23 400 mkw. nowoczesnych biur w trzech budynkach i ponad 5 000 mkw. przestrzeni usługowej. Jest jednocześnie największą prywatną rewitalizacją w Łodzi od ponad 10 lat. Wyróżnia się wysublimowanym połączeniem historycznej tkanki z nowoczesnym designem. Projekt idealnie dopełniają strefy ekstensywnej zieleni. Za projektem inwestycji stoi pracownia Grupa 5 Architekci.

Monopolis w Łodzi (projekt: Grupa 5 Architekci we współpracy z pracownią Jerzego Lutomskiego inwestor: Virako), fot. mat. prasowe

Inwestycja zrealizowana przez Virako w niezwykły sposób łączy różne obszary działania. Obok części biurowych oferujących komfortowe miejsca pracy, powstała przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych, spędzania czasu wolnego i relaksu. Na terenie kompleksu znajduje się gastropasaż z restauracjami, kawiarnią i piekarnią, Scena Monopolis, gdzie odbywają się wydarzenia kulturalno–artystyczne, muzeum poświęcone historii miejsca i pracownikom oraz przestrzeń dla dzieci. Postindustrialna architektura idealnie wpisała się w krajobraz Łodzi, tworząc wielofunkcyjny kompleks spełniający wszelkie potrzeby najemców i gości. Jest to unikatowy projekt w skali całego kraju.

Dziś dawna fabryka stała się idealną przestrzenią dla nowoczesnych biur z unikatowym klimatem, klubu dla dzieci, teatru, ARTgalerii, muzeum poświęconego historii dawnych zakładów Monopolu Wódczanego i amfiteatru, czyli funkcji stanowiących o różnorodności projektu. Na swoje siedziby te pofabryczne przestrzenie wybrały dotychczas szwajcarskie: Clariant i ABB oraz szwedzka Digital New Agency. Jest to jeden z najbardziej technologicznie zaawansowanych projektów rewitalizacyjnych w Polsce.

Elektrownia Powiśle w Warszawie

Elektrownia Powiśle to inwestycja Tristan Capital Partners i White Star Real Estate, która łączy w sobie funkcję handlową, rozrywkową, gastronomiczną, a także biurową i mieszkalną. Łączy również historię z nowoczesnością. Niegdysiejsza Elektrownia, przy Leszczyńskiej, Zajęczej i Wybrzeżu Kościuszkowskim była jedną z najbardziej innowacyjnych elektrowni w Europie, dostarczającą energię dla całej Warszawy. Fabryka została zamknięta w 2011 r. Rewitalizacja Elektrowni Powiśle rozpoczęła się w 2016 roku.

Elektrownia Powiśle to inwestycja, która łączy w sobie funkcję handlową, rozrywkową, gastronomiczną, a także biurową i mieszkalną. fot. mat. prasowe. fot. Marcin Czechowicz

Architekci z APA Wojciechowski, wspierani przez studio Belotto Design, przygotowali projekt EC Powiśle. Możliwość wykorzystania zabytkowej bazy i uzupełnienia jej nowoczesną architekturą, dała impuls do jednego z najciekawszych i najbardziej innowacyjnych przykładów rewitalizacji w Europie. Dużą rolę odgrywa lokalizacja na kreującym trendy Powiślu – dzielnicy, która od kilkunastu lat przeżywa prawdziwy renesans.

Nowy budynek biurowy B1 zaprojektowany przez APA Wojciechowski został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi WZiZT oraz zaleceniami konserwatorskimi jako bryła ustanawiająca pierzeje od strony ul. Dobrej i historycznego przebiegu ul. Elektrycznej, a od strony północnej tworzy pierzeję głównego placu elektrowni na froncie dawnej kotłowni D1. Obiekt ma wyróżniającą się fasadę, nawiązującą do industrialnego charakteru budynków zabytkowych, jednocześnie zapewnia użytkownikom doświetlenie naturalnym światłem dzięki przeszkleniom od podłogi do sufitu oraz otwieralne okna.

W czerwcu br. na terenie Elektrowni Powiśle otwarty został hotel Barceló Warsaw Powiśle. Otwarcie obiektu sfinalizowało proces zagospodarowania wszystkich budynków w kompleksie.

Stara Spalarnia w Poznaniu

Poznański budynek, który na początku XX wieku był jednym z najnowocześniejszych obiektów infrastruktury miejskiej w zakresie gospodarki odpadami w tej części Europy, wrócił w 2020 roku do świetnego wyglądu i otrzymał całkowicie nową funkcję. Gruntowną modernizację pod okiem konserwatora zabytków przeprowadzono według projektu arch. Piotra Litoborskiego i arch. Piotra Marciniaka oraz inż. Zbigniewa Czerwińskiego.

Stara Spalarnia w Poznaniu, proj. arch. Piotr Litoborski i arch. Piotr Marciniak oraz inż. Zbigniew Czerwiński, fot. mat. prasowe

Stara Spalarnia to budynek w północnej części Poznania, który w 1927 r. wzniesiono według projektu polskiego architekta Stanisława Kirkina. Współcześnie zabytkowy budynek znalazł się w bezpośrednim sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego Wilczak 20, realizowanego od 2011 r. przez firmę Agrobex. Poznański deweloper postanowił tchnąć w ten historyczny obiekt nowe życie. Parter przeznaczono pod funkcje handlowo-usługowe, natomiast dwie górne kondygnacje zaadaptowano na przestrzeń biurową.

Choć budynek był w złym stanie technicznym i wymagał częściowej rozbiórki, zachowały się źródła ikonograficzne, które pozwoliły odtworzyć zniszczone części wraz z kominem spalarni w ich pierwotnej formie. Poznański budynek po remoncie przykuwa wzrok nie tylko strzelistą bryłą, zachowaną harmonią układu elewacji i pięknie odnowioną cegłą, ale też szeregiem świetnie wykończonych detali, które składają się na ogólny efekt estetyczny.

Browary Wrocławskie we Wrocławiu

Browary Wrocławskie zajmują kilka hektarów w centrum miasta. Przez lata teren dawnego Browaru Piastowskiego niedostępny dla mieszkańców ze względu na działający tu przemysł.

Browary Wrocławskie to przestrzeń mixed-use w centrum Wrocławia, na poprzemysłowych terenach, proj. SRDK Architekci Studio Środka, fot. mat. SRDK Architekci Studio Środka

Obecne Browary Wrocławskie to ogólnodostępna przestrzeń z trasami spacerowymi i rowerowymi, kawiarniami, restauracjami, sklepami oraz biurami. Historyczna industrialna zabudowa w postaci m.in. budynków butelkowni, leżakowni, słodowni czy starej stajni miesza się tutaj z nowoczesnością, jak chociażby stanowiący dominantę w postaci powstałego nowego wieżowca. Dawna zabudowa objęta ochroną konserwatorską nadała rytm architekturze i osiom komunikacyjnym.

Zrewitalizowane Browary kontynuują historyczny ciąg komunikacyjny miasta od strony Rynku do głównego placu założenia, po odzyskaną dla rekreacji rzekę i nabrzeże. Przestrzeń o postindustrialnym charakterze uzupełnia tkankę miasta, korzystając z istniejącej infrastruktury. Za projekt odpowiada zespół SRDK Architekci Studio Śródka.

Naszym założeniem było stworzenie kompleksu, który będzie nie tylko osiedlem mieszkalnym i miejscem pracy, ale również przestrzenią odpoczynku i kulturalnym sercem okolicy. Zaprojektowaliśmy plenerowe kino, place czy zejście na promenadę. Teraz wszystko w rękach lokalnej społeczności – komentuje arch. Wojciech Krassowski, SRDK Studio Projekt.

Fabryka Norblina w Warszawie

Otwarta w listopadzie 2021 r., Fabryka Norblina spod kreski PRC Architekci to blisko 2-hektarowy teren, na którym znajduje się 10 zabytkowych budynków, 50 maszyn i urządzeń datowanych od końca wieku XIX do lat 60. XX wieku oraz 4 budynki nowo wybudowane. Kompleks powstał w procesie rewitalizacji i rozbudowy zakładów Norblin, Bracia Buch i T. Werner, których historia sięga XVIII w.

Fabryka Norblina spod kreski PRC Architekci, fot. mat. prasowe

Fabryka Norblina powróciła na mapę Warszawy po kilkunastu latach przygotowań projektowych i formalnych oraz blisko 4 latach intensywnych prac budowlanych i konserwatorskich. Inwestycja Grupy Capital Park została stworzona zgodnie z ideą miast 15-minutowych. Pofabryczna przestrzeń po rewitalizacji została otwarta na Warszawę, ale jest też swoistym miastem w mieście – ma własne uliczki, które wyznacza rytm budynków zabytkowych.

Fabryka Norblina to wielofunkcyjny kompleks z nowoczesnymi biurami, konceptami kulturalnymi, rozrywkowymi, gastronomicznymi, handlowo-usługowymi oraz strefą zdrowia i urody. Oferuje ponad 65 000 mkw. powierzchni z nowoczesnymi biurami klasy A+ zajmującymi powierzchnię 41 000 mkw. powierzchni. Pozostałe ponad 24 000 mkw. wypełnionych jest konceptami rozrywkowymi, kulturalnymi, gastronomicznymi, usługowymi i handlowymi.

Centrum Praskie Koneser w Warszawie

Centrum Praskie Koneser to jeden z pierwszych projektów mixed-use w naszym kraju, powstałych w zrewitalizowanych budynkach przemysłowych. Można powiedzieć, że inwestycja BBI Development zapoczątkowała modę na tego typu inwestycje. Jej początek miał miejsce w 2012 roku, kiedy przebudowę i modernizację przeszedł budynek biurowy; w 2018 roku wystartowała przebudowa, nadbudowa budynków na potrzeby loftów oraz zmiana funkcji na usługowo-hotelowo-biurową, w latach 2019-2021 wybudowano budynki biurowe M i N.

Centrum Praskie Koneser to jeden z pierwszych projektów mixed-use w naszym kraju, powstałych w zrewitalizowanych budynkach przemysłowych. fot. mat. prasowe

Centrum Praskie Koneser to pierwszy projekt deweloperski w Warszawie, który zakładał połączenie tak wielu funkcji. Oprócz lokali mieszkalnych, zrealizowanych samodzielnie przez BBI Development, znalazły się w nim: biura i powierzchnia handlowa, a także centrum konferencyjne, hotel oraz Muzeum Polskiej Wódki.

Projekt architektoniczny opracowany przez pracownię Juvenes zakładał gruntowną rewitalizację dawnych budynków fabrycznych oraz powstanie nowych obiektów w miejsce zabudowań niewpisanych do rejestru zabytków. Centrum zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami zrównoważonego budownictwa.

Montownia w Gdańsku

Montownia jest integralnym, już działającym elementem projektu Doki. Powstała w unikatowym architektonicznie, pochodzącym z lat 30-tych XX wieku zabytkowym budynku dawnej montażowni części do łodzi podwodnych. Obiekt został pieczołowicie odrestaurowany pod nadzorem konserwatora zabytków.

Montownia powstała w pochodzącym z lat 30-tych XX wieku zabytkowym budynku dawnej montażowni części do łodzi podwodnych. fot. mat. prasowe

Można w nim podziwiać wiele zachowanych, oryginalnych artefaktów, m.in.: brukową nawierzchnię z zabytkowymi torami kolejowymi, kabinę operatora suwnicy czy zabytkową ceglaną elewację z lat 1936-1938. Unikatowa architektura budynku pozwoliła zaprojektować w nim nowoczesne, miejskie funkcje. Wnętrza zdobią elementy sztuki. Obiekt jest impulsem do wykorzystania turystycznego potencjału postoczniowych terenów.

Na parterze – największy w Trójmieście food hall, wyżej centrum konferencyjne i część hotelowa: 114 loftów z aneksami kuchennymi i antresolami. Za projekt architektoniczny odpowiada RayssGroup.

Fabryka PZO w Warszawie

Fabryka PZO to inwestycja, która zmieniła obraz tego mikroregionu z wielką korzyścią dla mieszkańców oraz pracowników. Na Kamionku powstało miejsce, które jednocześnie zanurzone jest w przeszłości, ale i nie ukrywa, że przynależy do XXI w.

W obu budynkach PZO I i PZO II powstało w sumie ponad 18 000 mkw biur i usług, a także 121 mieszkań o zróżnicowanych metrażach i funkcjonalnym układzie pomieszczeń. fot. mat. prasowe

Kompleks Fabryka PZO tworzy kilka budynków. Za projektem najstarszej części inwestycji, PZO I, odpowiadają Konkret Architekci, wnętrza zaprojektowała pracownia APA Wojciechowski Architekci, która stoi również za projektem architektury i wnętrz budynku PZO II oraz znajdującego się na terenie zrewitalizowanych terenów Polskich Zakładów Optycznych Food Hallu.

W ramach projektu, w obu budynkach PZO I i PZO II powstało w sumie ponad 18 000 mkw biur i usług, a także 121 mieszkań o zróżnicowanych metrażach i funkcjonalnym układzie pomieszczeń.

W styczniu 2022 r. do użytku został oddany wyremontowany budynek Fabryka PZO zrealizowany przez White Star Real Estate i Cain International. Z kolei 10 czerwca tego samego roku na terenie kompleksu działalność rozpoczął Food Hall z sześcioma konceptami kulinarnymi, kawiarnią i tętniącym życiem ogródkiem. Klimatyczne wnętrze PZO Food Hall wyróżnia się loftowym, ponadczasowym designem, który przeplata się z artefaktami pochodzącymi z Polskich Zakładów Optycznych.