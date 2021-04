Przeprawy na Lubelszczyźnie jak nowe

PKP PLK SA przeznaczy 25 mln zł na odnowienie mostów kolejowych na Lubelszczyźnie w latach 2020-2021.

25 mln zł przewidziały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odnowienie kolejowych mostów na Lubelszczyźnie w latach 2020 – 21.

Już wykonano prace za blisko 6 mln zł na przeprawach nad rzekami Giełczew, Huczwą i Bystrzycą.

Kolejne roboty obejmą m.in. most graniczny w Dorohusku, przeprawę w Rykach nad rzeką Zalesianką.

Prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na mostach kolejowych w województwie lubelskim zapewniają warunki do dobrych podróży oraz transportu towarów. Zadania są realizowane ze środków spółki.

– Utrzymanie mostów kolejowych w dobrym stanie wymaga stałych nakładów, m.in. na przeprawy nad rzekami w województwie lubelskim. Dzięki pracom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i zapewnieniu oraz poprawie możliwości technicznych mostów zwiększa się rola i możliwości kolei, jako bezpiecznego i ekologicznego środka transportu – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na trasie Lublin – Chełm dzięki bieżącym pracom zapewnione są podróże i obsługa ruchu towarowego m.in. przewozów do kopalni Bogdanka. Duży zakres prac PLK wykonały na moście kolejowym w Biskupicach nad rzeką Giełczew. Przeprawa ma nowe przęsła. Podpory mostu zostały zabezpieczone przed podmyciem. Wykonano nowe schody, balustrady i poręcze. Wyremontowane są dwa tory – wymieniono podkłady, szyny, tłuczeń. Dzięki pracom zlikwidowane zostało ograniczenie prędkości i poprawiła się przepustowość trasy. Po obiekcie mogą jeździć cięższe składy, gdyż w efekcie prac zwiększono nośność mostu. Wartość robót to ok. 3,5 mln zł.

Na trasie Łuków-Dęblin przebudowano most nad rzeką Bystrzycą w okolicy Łukowa. Do prac wykorzystano m.in. przęsła uzyskane z przebudowy przeprawy na Centralnej Magistrali Kolejowej. Przęsła, po wymaganych badaniach, zakwalifikowano do dalszej eksploatacji. Wykonano także żelbetową płytę, co umożliwia przejazd ciężkich składów towarowych. Most zabezpieczono przed korozją. Obecnie przeprawa nad Bystrzycą zapewnia sprawniejszy i szybszy przejazd pociągów z prędkością do 120 km/h. Wartość robót to ok. 1,4 mln zł.

– Mosty i wiadukty kolejowe to infrastruktura ważna i wymagająca stałych prac. Dzięki działaniom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na terenie Lubelszczyzny transport surowców i produktów m.in. do kopalni i cukrowni jest nie tylko zapewniony ale coraz sprawniejszy. Kolejowe trasy i położone na nich obiekty są tak dostosowywane, by kolej jak najlepiej spełniała potrzeby mieszkańców i gospodarki – powiedział Piotr Kaliszewski, asystent wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela.

Odnowiony most w Werbkowicach nad Huczwą zapewnia obsługę cukrowni transportem kolejowym. Dzięki pracom towary jada po torach na linii Zamość- Hrubieszów. Kratownicowy most ma naprawione przyczółki. Konstrukcja została zabezpieczona przed korozją i pomalowana. Wartość robót to ok. 1 mln zł.

W 2021 r. za 19 mln zł PLK planują prace na mostach Lubelszczyzny. Wyremontowane zostaną m.in. most w Biłgoraju nad rzeką Biała Łada na odcinku Zwierzyniec – Stalowa Wola, most graniczny w Dorohusku, przeprawa w Rykach nad rzeką Zalesianką na odcinku Łuków – Radom i w Krasnymstawie nad rzeką Wojsławką na odcinku Rejowiec – Hrebenne.

Prace na mostach realizowane są ze środków PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.