Przeprojektowali historyczną szklarnię. Teraz to przestrzeń dla kultury

Chybik + Kristof to studio znane z zaangażowania w przestrzenne transformacje i adaptacje istniejących dawnych struktur do współczesnych potrzeb i funkcji. Tym razem studio podjęło się przeprojektowania historycznej szklarni, honorując w ten sposób dziedzictwo prekursora genetyki Gregora Mendla.

REKLAMA

30 maja ukończona została Szklarnia Mendla, dedykowanej wkładowi w naukę i kulturę Gregora Mendla, prekursora genetyki.

Projekt Chybik + Kristof jest wariacją nt. historycznej XIX-wiecznej szklarni zlokalizowanej w tym samym miejscu, w opactwie Św. Tomasza w Brnie.

Czerpiąc z historii, spuścizny naukowej i materiałów archiwalnych, a także w oparciu o oryginalny plan terenu, architekci stworzyli projekt nawiązujący wyglądem do oryginalnego obiektu, z dodanymi "smaczkami", dla których inspirację stanowiły badania Mendla.

30 maja br. interdyscyplinarne studio Chybik + Kristof ogłosiło ukończenie Szklarni Mendla, obiektu będącego hołdem złożonym naukowcowi i opatowi Gregorowi Mendlowi oraz jego pracy w dziedzinie genetyki i wkładowi w naukę i kulturę.

Projekt jest wariacją nt. historycznej XIX-wiecznej szklarni zlokalizowanej w opactwie Św. Tomasza w Brnie. fot. Laurian Ghinitoiu

Projekt jest wariacją nt. historycznej XIX-wiecznej szklarni zlokalizowanej w opactwie Św. Tomasza w Brnie, gdzie Gregor Mendel przeprowadzał swoje eksperymenty, dające podwaliny współczesnej genetyce.

Szklarnia ta została niemal całkowicie zmieciona z powierzchni ziemi przez burzę, która nawiedziła to miejsce w latach 70. XIX wieku, pozostawiając jedynie fundamenty. To właśnie one posłużyły za punkt wyjściowy dla projektu czeskich architektów, którzy postanowili przywrócić do życia nieistniejącą budowlę.

Stara szklarnia (po lewej) i projekt Chybik + Kristof (po prawej), Rys. mat. Chybik + Kristof

Innowacyjność i szacunek dla lokalnego dziedzictwa

Nowa struktura zbudowana została na tle wielowiekowego opactwa i swoją obecnością wskazuje na związek między pamięcią a współczesnością w służbie swojej społeczności. Podczas gdy złożony projekt podkreśla lokalną historię i dziedzictwo, powstała szklarnia jest jednocześnie zupełnie nową przestrzenią publiczną wzmacniającą lokalny dialog społeczny.

Chociaż Mendel był napiętnowany ze względu na swoje pochodzenie i wiarę przez reżimy polityczne z przeszłości, nasza przemiana unieśmiertelnia i celebruje znaczące osiągnięcia opata dla społeczeństwa jako pojednanie z przeszłością, ostatecznie kultywując poczucie przynależności – mówi Ondrej Chybik, współzałożyciel studia Chybik + Kristof.

Czerpiąc z historii, spuścizny naukowej i materiałów archiwalnych, a także w oparciu o oryginalny plan terenu, Chybik + Kristof stworzyli projekt nawiązujący wyglądem do oryginalnego obiektu, z dodanymi "smaczkami", dla których inspirację stanowiły badania Mendla.

Będące punktem wyjścia dla całego projektu, zachowane stare fundamenty zostały zintegrowane z nową konstrukcją i pozostawione na widoku. Architekci pozostawili także trapezoidalną formę budynku, wiernie odwzorowując kształt pierwowzoru.

Stalowa konstrukcja nośna nawiązuje jednocześnie do trzech praw dziedziczenia Mendla i została zainspirowana jego rysunkami. Z kolei dwuspadowy dach budynku, z szeroką szklaną powierzchnią zewnętrzną i modułowymi przesłonami, odzwierciedlać ma w założeniu prawo segregacji i dystrybucji dziedziczonych cech.

Przestrzeń przyjazna użytkownikom i środowisku

Nowa szklarnia nawiązuje do dziedzictwa opactwa również poprzez swoją funkcję jako centrum nauki i kultury. Otwartość na potrzeby lokalnej społeczności podkreśla także jej architektura - dzięki szklanej konstrukcji i całkowicie odsłoniętym ścianom bocznym budowla pozbawiona jest wizualnych barier, zapraszając do środka odwiedzających zainteresowanych odkrywaniem świata genetyki. Jej głównym przeznaczeniem jest stała ekspozycja spuścizny Gregora Mendla, ale szklarnia może także służyć jako miejsce rozmaitych wydarzeń kulturalnych, takich jak konferencje, wykłady czy wystawy czasowe.

Głównym przeznaczeniem szklarni jest stała ekspozycja spuścizny Gregora Mendla, fot. Laurian Ghinitoiu

Oprócz oddania ukłonu w stronę lokalnego dziedzictwa i tutejszych społeczności, architekci zadbali również o to, aby ich projekt był przyjazny środowisku. Do budowy szklarni wykorzystano proste i ekonomiczne materiały, które nadają się do recyklingu (np. stal), a do ogrzewania i chłodzenia wykorzystywane są niskoemisyjne rozwiązania, jak pompy ciepła czy systemy zacieniania za pomocą regulowanych i wbudowanych żaluzji.