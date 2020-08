Przestrzeń miejska na piątkę. Tak projektuje się skwery, pasaże i deptaki

Deptak czy skwer miejski nie jest już tylko jakąś powierzchnią, ale miejscem pełniącym różne funkcje. W sferze miejskiej coraz częściej zwraca się uwagę na odpowiednie projektowanie i zagospodarowanie przestrzeni przy budynkach lub pomiędzy nimi, czyli skwerów, pasaży i ulic.

Współczesne aglomeracje miejskie charakteryzują się dużą gęstością zabudowy, która nieustannie się zwiększa. W sferze miejskiej coraz częściej zwraca się też jednak uwagę na odpowiednie projektowanie i zagospodarowanie przestrzeni przy budynkach lub pomiędzy nimi, czyli skwerów, pasaży i ulic. Mają one zachęcić mieszkańców oraz turystów do pieszego przemieszczania się oraz rekreacji. W tego rodzaju założeniach nadrzędną rolę odgrywa zasada funkcjonalności, która jest rozumiana jako świadome kształtowanie przestrzeni oraz użyteczność i dostępność.

Deptak czy skwer miejski nie jest już tylko jakąś powierzchnią, ale miejscem pełniącym różne funkcje. Pieszy powinien czuć, że przemieszczanie się po nim jest intuicyjne, wygodne i bezpieczne. Z drugiej strony ważne są elementy zieleni, małej architektury oraz wykorzystanie ukształtowania terenu do stworzenia atrakcyjnego efektu. Czasem nowoczesne przestrzenie miejskie są bardzo ambitne w swoich założeniach i charakterystyczne, jak np. City Lounge w szwajcarskim St. Gallen, którego celem było stworzenie przestrzeni do wypoczynku i połączenie jej z tkanką miejską. To łączenie funkcji stało się dziś niezwykle ważne i najczęściej towarzyszy mu minimalistyczna estetyka.

Nowoczesność, zieleń i beton

Nowoczesny styl w kształtowaniu skwerów, placów lub pasaży można poznać przede wszystkim po funkcjonalności założenia i minimalizmie. Najczęściej do ich projektowania i budowy używane są prefabrykaty betonowe – rozumiane zarówno jako elementy nawierzchni, jak i służące do tworzenia małej architektury, czyli na przykład obrzeży czy donic. Wielofunkcyjność niektórych prefabrykatów betonowych daje w tym przypadku dość duże możliwości aranżacji, gdyż z niektórych z nich można budować murki, kwietniki, a nawet ławki. Chodzi o to, by elementy były wielofunkcyjne.

Podstawą każdego założenia jest jednak nawierzchnia, która wraz z małą architekturą ma tworzyć spójną przestrzeń zachęcającą do wypoczynku. W nowoczesnych przestrzeniach jest ona zwykle utrzymana w odcieniach szarości, kortenu lub lekkich beży, tak charakterystycznych dla współczesnej architektury. Jest to celowy zabieg. Nawierzchnia, zwykle regularna i geometryczna, ma stanowić kontrast dla przestrzeni zielonych.

Ciekawym przykładem takiej aranżacji jest Park Centralny w Olsztynie. W miejscu, gdzie znajduje się nowoczesna fontanna otoczona zielenią parku, nawierzchnię wykonano z kostki Urbanika w kolorze szarym. Z kostek i płyt betonowych bardzo często wykonywane są również pasaże miejskie czy promenady. Przykładem aranżacji deptaka o reprezentacyjnym i rekreacyjnym charakterze jest nabrzeże w pobliżu skweru Kościuszki w Gdyni, czyli jedno z bardziej popularnych miejsc spacerowych w tym mieście. Tam również wykorzystano na nawierzchnię Polbruk Urbanika w kolorze szarym. Czasem jednak w przestrzeniach miejskich nawierzchnia ma być po prostu dobrym tłem dla dominanty architektonicznej. Tak jest na przykład przy stadionie w Poznaniu, gdzie Urbanika, stanowi doskonałe otoczenie dla tej budowli.