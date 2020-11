Przestrzeń miejską w Sopocie ozdobiły chryzantemy

W parku Herbstów, w parku Północnym i na sopockich rondach pojawiły się chryzantemy. Miasto zdecydowało się odkupić m.in. od przycmentarnych sprzedawców.

Blisko 850 chryzantem – drobnokwiatowych i średniokwiatowych, białych, żółtych i w odcieniu margenta, od dziś zdobią Sopot. To kwiaty, które miasto w geście solidarności odkupiło m.in. od przycmentarnych sprzedawców.

- W geście solidarności postanowiliśmy wspomóc sopockich przedsiębiorców, którzy zostali postawieni w dramatycznie trudnej sytuacji. Dla wielu z nich 1 listopada to najważniejszy dzień w roku. Z dnia na dzień rząd odebrał im możliwość pracy i zarobku. – tłumaczy decyzję wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski. – Również szkoda tych pięknych kwiatów, których po 2 listopada nikt już raczej nie by nie kupił. A tak cieszyć będą nasze oczy w tym trudnym czasie i wprowadzą choć odrobinę kolorów do naszej codzienności. Dzisiaj wszyscy musimy być solidarni, a sopocianie swoją solidarność okazali czego dowody znajdują się w ich ogrodach, na balkonach. Za ten gest serdecznie mieszkańcom dziękujemy. – dodaje wiceprezydent Marcin Skwierawski.

Koszt zakupu kwiatów to blisko 8 tysięcy zł. Chryzantemy pojawiły się w parku Herbstów, w parku Północnym, na sopockich rondach.