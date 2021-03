Przestrzeń publiczna w Świnoujściu: estetyczna i ekologiczna

Co wspólnego mają ze sobą odnowiony bulwar oraz otoczenie hoteli Radisson i Hilton w Świnoujściu? Płyty z betonu szlachetnego, które nie tylko uporządkowały przestrzeń, ale także walczą z wyspami ciepła.

Niemal każde miasto, niezależnie od wielkości czy charakteru, ma swoje miejsca rozpoznawcze, punkty na mapie, które po prostu trzeba odwiedzić. Co przychodzi nam do głowy, gdy myślimy Świnoujście? Promenada! I to nie byle jaka, tylko wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków Promenada Historyczna, która po wielu latach doczekała się gruntownego remontu. A ten był koniecznością, bowiem bulwar czasy świetności miał już dawno za sobą.

Historyczna Promenada w Świnoujściu

Głównym założeniem rewitalizacji promenady było z jednej strony podkreślenie jej historycznego charakteru, z drugiej zaś nadanie tkance miejskiej nowoczesnego rysu. Ponadto, użyte podczas prac płyty betonowe Dasag spełniają jeszcze jeden istotny cel – pomagają w redukcji tak zwanych miejskich wysp ciepła. Zastosowane produkty charakteryzują się wysokim współczynnikiem odbicia promieni słonecznych SRI, przy jednoczesnej niskiej absorpcji promieniowania cieplnego. Firma zadbała więc nie tylko o wzorowe odtworzenie historycznej części miasta, lecz nadała jej także zupełnie nowe i praktyczne funkcje w duchu walki z globalnym ociepleniem klimatu.

– Biorąc pod uwagę założenia projektu i specyficzny charakter miejsca, inwestor postawił na rozwiązania „szyte na miarę”, wykonane na specjalne zamówienie – podkreśla Andrzej Chłopek, ekspert marki Dasag. - Tak na placu budowy zagościło pogrubione lastryko Dasag w szerokim wachlarzu barw, które idealnie koresponduje z kompozycją otoczenia. – Podczas budowy Historycznej Promenady w Świnoujściu wykorzystano niemal 14 tysięcy metrów kwadratowych płyt betonowych Dasag w formatach 60x60x8 cm oraz 60x30x8 cm w modnych odcieniach bieli, grafitu oraz brązu, który powstał specjalnie na potrzeby tego niezwykłego, nadmorskiego projektu – dodaje Andrzej Chłopek.

Otoczenie prestiżowych hoteli

Również inwestorzy, którzy zlokalizowali swoje obiekty w nowoczesnej części miejscowości, zdecydowali się na wybór produktów z betonu szlachetnego. Tarasy hoteli Radisson oraz Hilton, a także znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy apartamentowca, zostały wykończone za pomocą kamiennych płyt Promenada Prato (wzór 7431), które podobnie jak materiały zastosowane na Promenadzie Historycznej, charakteryzują się wysokim współczynnikiem odbicia promieni słonecznych SRI.