Przy Atrium Promenada w Warszawie powstał wielofunkcyjny plac zabaw

Przy warszawskim centrum handlowym Atrium Promenada powstał plac zabaw. Wielofunkcyjna przestrzeń na świeżym powietrzu zaprojektowana została z myślą zarówno o młodszych, jak i starszych użytkownikach.

Pod centrum handlowym ruszył bezpłatny plac zabaw.

Na młodsze dzieci czeka zabawa w piasku, łatwo dostępna zjeżdżalnia, niskie i bezpieczne huśtawki typu „Bocianie gniazdo” czy też karuzela sprężynowa.

Dla starszych przygotowano m.in. rozbudowane zestawy i urządzenia sprawnościowe, wyposażone w skośne mosty, ślizgi i panele edukacyjne.

Z myślą o rodzicach i opiekunach plac został wyposażony w komfortowe drewniane ławki.

Mieszkańcy Pragi Południe, ale również okolicznych dzielnic i terenów podwarszawskich mogą już korzystać z nowego placu zabaw pod Atrium Promenada.

Nowa przestrzeń dla rodzin z dziećmi została zaprojektowana w przyjaznej, nowoczesnej stylistyce. Bogata roślinność wzmacnia jej kameralny i przytulny charakter. Teren placu pokrywa bezpieczna nawierzchnia, która zapewnia odpowiednią amortyzację. Plac jest też dobrze oświetlony, dlatego można na nim przebywać również po zmierzchu. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo użytkowania przestrzeń jest poddawana codziennej dezynfekcji.

- Niewątpliwym atutem placu zabaw pod Atrium Promenada jest przeważająca nawierzchnia trawiasta, niskie nasadzenia i drzewa. Zależało nam na tym, by pozostawić na placu jak najwięcej terenu zielonego, dlatego też kolorową nawierzchnię amortyzującą zastosowaliśmy tylko w strefach urządzeń do zabawy. Konstrukcja urządzeń nawiązuje do stalowej bryły budynku tak, by zachować spójność materiałową. Całość utrzymana jest w morskiej kolorystyce. Od teraz wyjście na zakupy z rodzicami będzie dla maluchów podwójną przyjemnością, zapewniając dzieciom masę dobrej i bezpiecznej rozrywki na świeżym powietrzu – mówi Magdalena Anielska, odpowiedzialna za projekt placu z ramienia Elajo Sp. z o.o.

Nowy plac zabaw został usytuowany od ulicy Perkuna, w pobliżu wejścia do centrum przy sklepach Go Sport i Rossmann. Bliskość drogerii, w której – w razie zapotrzebowania – można nabyć środki higieniczne czy coś do picia dla malucha, sąsiedztwo pokoju rodzica z dzieckiem i toalety oraz food courtu i supermarketu to udogodnienia, które z pewnością spotkają się z przychylnością opiekunów. Ponadto, na terenie placu zabaw jest możliwość korzystania z bezpłatnego wifi.

- Z myślą o naszych sąsiadach i klientach poszerzamy możliwości rozrywki i wartościowego spędzania czasu w Atrium Promenada. Wierzę, że nowe bezpłatne miejsce do zabawy i relaksu zwiększy komfort odwiedzin i zakupów w naszym centrum. Nie od dziś bowiem wiadomo, że udane rodzinne wyjście wymaga zaplanowania interesujących atrakcji zwłaszcza dla najmłodszych. Wierzymy, że plac zabaw szybko zyska sympatię i dołączy do ulubionych miejsc spotkań naszych gości. Zapraszamy tych młodszych i starszych do przetestowania atrakcji, które przygotowaliśmy! – mówi Tomasz Hofman, Dyrektor Atrium Promenada.