Przy biurowcu .KTW przybyło zieleni

Każda okazja jest dobra, aby wypełnić miasto nowymi roślinami. Z tym stwierdzeniem zgadzają się również organizatorzy 10. edycji programu Corporate Readiness Certificate. W ramach wspólnego świętowania tej jubileuszowej edycji, razem z miastem Katowice, 17 października posadzili kolorowe kwiaty i ozdobne trawy przy kompleksie biurowym .KTW.

W programie Corporate Readiness Certificate uczestniczyć mogą słuchacze ostatnich lat studiów oraz absolwenci katowickich uczelni, dlatego pozwala on im płynnie przejść na rynek pracy i zapuścić korzenie w Katowicach.

Tym większa jest symbolika dzisiejszego wydarzenia, w ramach którego sadzimy rośliny, które również zapuszczą tutaj swoje korzenie – mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic. – Bardzo byśmy chcieli świętować kolejne dziesięciolecia tego projektu, dlatego gorąco namawiam wszystkie zaangażowane podmioty do dalszej, owocnej współpracy – dodaje.

Miasto – nauka – biznes

Program Corporate Readiness Certificate (CRC) to program edukacyjny dla uczelni wyższych i instytucji akademickich. Współtworzą go cztery firmy – Accenture, EY, ING Hubs Poland oraz Kyndryl. Jego celem jest stworzenie oferty edukacyjnej dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów, a także umożliwienie im szybszego rozwoju, zdobycia praktycznej wiedzy i wykształcenie umiejętności funkcjonowania w złożonym, nowoczesnym środowisku biznesowym. Partnerami edukacyjnymi są m.in. śląskie uczelnie – Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach czy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

CRC to program, który został zapoczątkowany w Katowicach 10 lat temu. Organizatorzy podkreślają ogromne przemiany infrastrukturalne, edukacyjne, rozwój nowoczesnych technologii i usług biznesowych w stolicy województwa śląskiego. W ramach programu CRC uczestnicy mają do dyspozycji szkolenia z zakresu biznesu i IT, a także mogą poznać codzienną pracę w największych światowych organizacjach. Dzięki temu później mają lepszy start już podczas samodzielnego poszukiwania pracy, ponieważ zdobyte doświadczenie jest cenione przez pracodawców. Sam rozwój programu pokazuje, że jest on potrzebny, a studenci chętnie z niego korzystają. W pierwszej edycji wzięły udział 74 osoby, a w ostatniej, liczba rejestracji przekroczyła 4,5 tysiąca. Łącznie, przez 10 lat funkcjonowania programu CRC, zarejestrowano ponad 17 tysięcy zgłoszeń!

- Bardzo się cieszę, że jubileusz programu został uczczony zasadzeniem roślin – każda okazja jest dobra, aby w Katowicach pojawiała się nowa zieleń. Takie działania przedsiębiorców, dowodzą zwiększającego się poziomu świadomości społeczeństwa w kwestii korzystnego wpływu zieleni na otoczenie – podkreśla Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, koordynatora sadzenia roślin.

Ozdobne trawy i kolorowe kwiaty będą mogli podziwiać pracownicy biurowca

Łącznie teren, na którym zasadzone zostały nowe rośliny ma ok. 26 mkw. Znajduje się naprzeciw biurowców .KTW, od strony ronda Jerzego Ziętka i Spodka. Wśród roślin, które się w tym miejscu pojawiły można wymienić 24 szt. Różnego rodzaju odmian paproci oraz 37 szt. trzcinnika krótkowłosego, który jest bardzo atrakcyjną, ozdobną trawą o ciemnozielonych liściach. Najwięcej, bo 60 szt., posadzono tawułki „Red Skyscraper", która charakteryzuje się okazałymi, purpurowo-różowymi kwiatami i błyszczącymi liśćmi.

Katowice miastem nauki

Program Corporate Readiness Certificate to jeden z wielu projektów edukacyjnych realizowanych w Katowicach. Same Katowice również organizują programy edukacyjne na styku edukacji i biznesu, jak chociażby Katowice Miastem Fachowców. Do tego dochodzą takie programy jak: „Zakodowane Katowice" czy „Matematyczne Katowice". Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku Stowarzyszenie EuroScience ogłosiło przyznanie Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. To efekt współpracy miasta Katowice oraz siedmiu publicznych uczelni tworzących Konsorcjum Akademickie – Katowice Miasto Nauki.