Przy Bramie Miasta w Łodzi powstało komiksowe ogrodzenie

Przy łódzkiej Bramie Miasta powstało niezwykłe ogrodzenie, które wieńczy sztuka komiksowa.

Przy łódzkim biurowcu Brama Miasta powstało ogrodzenie, które w formie komiksu obrazuje sceny z osobami oczekującymi do wejścia na coroczny Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Ta twórcza inicjatywa powstała z troski o estetykę otoczenia inwestycji w ramach kolejnej współpracy Skanska ze Stowarzyszeniem Twórców „CONTUR”. Poprzednio prace autorów można było oglądać w lokalach parterowych biurowca.

Komiksowe ogrodzenie to efekt współpracy z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, imprezy kulturalnej z ponad trzydziestoletnią tradycją w Łodzi. To jedyne takie wydarzenie w Polsce, które gromadzi co roku ponad 20 tysięcy twórców i miłośników sekwencyjnych historii obrazkowych oraz elektronicznych mediów interaktywnych.

Za projekt graficzny płotu odpowiada trzech artystów – Maciej Kur, autor scenariuszy komiksów dla dzieci, w tym nowej serii o przygodach Kajko i Kokosza, Piotr Nowacki, ilustrator i twórca komiksów, znany z takich tytułów jak „Przygody Misia Zbysia” oraz Michał Arkusiński, ilustrator, autor plakatów, okładek płyt i komiksów.

To już kolejna realizacja Skanska nawiązująca do związków Łodzi ze sztuką obrazkową. W holach windowych Bramy Miasta wykorzystano komiksowe motywy, pokazujące Łódź z najciekawszej strony. Rysunki zostały zrealizowane według pomysłu Tomasza Kaczkowskiego, ilustratora i grafika.