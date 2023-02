Przy dworcu Łódź Fabryczna powstaje nowa inwestycja

Przy ul. Składowej 38/40, tuż obok dworca Łódź Fabryczna, powstaje wielorodzinny dom mieszkalny realizowany w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem.

Na działce w miejscu wyburzonej kamienicy, tuż przy dworcu Łódź Fabryczna, powstaje inwestycja realizowana w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem.

W obiekcie powstaną 64 mieszkania.

Konstrukcja budynku już stoi. Termin oddania go do użytku wstępnie planowano na koniec 2023 r., a widząc postęp robót rozpoczętych jeszcze na początku 2022 r., można sądzić, że nie ulegnie poważniejszemu opóźnieniu. Dom stanął na działce po wyburzonej w tym miejscu kamienicy, która przez lata była pustostanem. Choć bryła nowego budynku będzie na wskroś nowoczesna, jego narożnik ma architektonicznie nawiązywać do dawnej zabudowy – fasada domu, który stał w tym miejscu, zostanie odtworzona w bryle gmachu (jeszcze tego nie widać).

W budynku powstaną 64 mieszkania z w pełni wyposażonymi łazienkami i kuchniami (w tym sprzęt AGD), które Fundusz Mieszkań na Wynajem ma wynajmować zainteresowanym jako ich operator. Minimalny okres zawarcia umowy najmu ma wynosić 6 miesięcy, a wysokość czynszu uzależniona ma być od czasu trwania.

Nieruchomość przy ul. Składowej będzie drugą inwestycją funduszu w Łodzi. W połowie lipca 2021 r. udostępnił on najemcom 80 mieszkań przy ul. Wspólnej na Bałutach. W całej Polsce baza lokalowa Funduszu Mieszkań na Wynajem sięga już 1900 mieszkań w 6 miastach.