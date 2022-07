Przy EC1 w Łodzi powstał kolorowy woonerf

W Nowym Centrum Łodzi, w śladzie po dawnej ul. Hasa powstała podziemna ulica, a nad nią - kolorowy woonerf. Realizacja inwestycji kosztowała niemal 100 mln zł.

Nowa droga zbudowana w półkilometrowym tunelu biegnącym na głębokości 6 m pod powierzchnią ziemi łączy dwukierunkową jezdnią ul. Kilińskiego (wjazd przy siedzibie mBanku) z rondem pod al. Rodziny Scheiblerów. Przy jej budowie wykonano siedem zjazdów do budynków, które w przyszłości powstaną w tej części Nowego Centrum Łodzi, w tym do trójpoziomowego parkingu na 300 aut, który ma powstać pod rynkiem im. K. Kobro przed EC1. W przyszłości po sąsiedzku stanąć ma także nowa siedziba łódzkiego ratusza. Podziemna ulica z pewnością ułatwi dojazd petentom.

W Łodzi powstał kolejny woonerf, fot. UMŁ

Przy budowie podziemnej drogi zadbano też o teren nad nią. Ponad tunelem, na poziomie gruntu, powstał kolejny w Łodzi podwórzec miejski. Przyjazna dla mieszkańców przestrzeń z zieloną roślinnością (21 drzew, 538 krzewów, 73 pnącza oraz kilka tys. traw ozdobnych), meblami miejskim i placem zabaw dla dzieci ma otworzyć tę część miasta, ułatwić dostęp do atrakcji EC1 i stworzyć alternatywne dojście do dworca Łódź Fabryczna. Trakt rozjaśni nocą specjalny system oświetlenia uzupełniający standardowe oświetlenie uliczne. Część lamp będzie działała non stop, inne podświetlą wybrane miejsca w określonych porach. Punktowo iluminowane będą drzewa, meble miejskie i plac przed dawną elektrociepłownią.