Przy gdańskich przedszkolach powstaną ogrody warzywne i zielone sale

Jak informuje portal Gdansk.pl, w trakcie głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego 2020 mieszkańcy zdecydowali o powstaniu ogródków warzywnych przy placach zabaw, z których będą korzystać przede wszystkim przedszkolaki i ich rodzice.

Ogrody powstaną na terenie trzech gdańskich przedszkoli: nr 51, 57 oraz 59 na Przymorzu. Pomysłodawcy projektu zaproponowali budowę placów zabaw wraz z towarzyszącymi im nasadzeniami. Powstać mają rabaty, a także "kompleks doświadczalny" do prac ogrodniczych, w którym znajdzie się ogródek warzywny, krzewy owocowe, a także szklarnie dla ogrodu warzywno-ziołowego i ogródek meteorologiczny.

Co więcej, w ramach inwetycji powstanie również ścieżka sensoryczna łącząca różne faktury podłoża i rośliny, a także zielona sala do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Będzie miała formę altanki oraz mini domków dla dzieci. Projekt zakłada także przebudowę ścieżki dla rowerów oraz budowę miasteczka ruchu drogowego, modernizację tarasu oraz budowę mini boiska do gry w piłkę dla najmłodszych.

Inwestycja zrealizowana zostanie w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Roboty przy przedszkolu nr 57 zakończą się w marcu 2021 roku. Planowany termin zakończenia prac przy przedszkolach nr 51 i 59, które będą realizowane wspólnie, to grudzień 2020 roku.