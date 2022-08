Przy Gdańskich szkołach pojawiają się zielono-czerwone pasy

Przy placówkach edukacyjnych w Gdańsku pojawiły się zielono-czerwone pasy malowane przy przejściach dla pieszych oraz napisy SZKOŁA. Jak mówi Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, wszystko po to, by były one widoczne z daleka i skłaniały kierowców do zachowania szczególnej ostrożności.

Do istniejących znaków pionowych T-27 tzw. „agatek” oraz tablic radarowych informujących o prędkości pojazdów przy placówkach edukacyjnych w Gdańsku dokładane są dodatkowe elementy jednolite dla całego miasta – zielono-czerwone pasy wraz z napisami „SZKOŁA”.

Malowanie nowych znaków poziomych zainaugurowano jeszcze przed wakacjami. W czerwcu pierwsze znaki pojawiły się przy Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego. W sierpniu malowane są kolejne pasy oraz napisy „SZKOŁA” przy innych placówkach. W sumie nowe oznakowanie wykonane zostanie przy 77 szkołach w wybranych lokalizacjach, które zostały wytypowane na podstawie przeprowadzonego w 2019 i 2022 roku audytu warunków ruchu pieszego i rowerowego wokół gdańskich szkół.

Projektując oznakowanie o bezpośrednim sąsiedztwie szkoły wybrano kolory, które mają „rzucać się w oczy” kierowcom i odróżniać się od tradycyjnie stosowanych znaków poziomych barwy białej. Przyjęta została przy tym forma analogiczna do znaku poziomego p-10 „przejście dla pieszych”, czyli popularna „zebra”.

Oznakowanie będzie identyczne przy każdej z 77 szkół. Dzięki temu ma zwiększyć się świadomość kierowców, którzy widząc zielono-czerwone pasy zorientują się, że znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Nowe oznakowanie wykonane zostanie w technice strukturalnej grubowarstwowej chemoutwardzalnej. Dzięki niemu kierowca nie tylko zobaczy nowe oznakowanie, ale również „usłyszy” je pod kołami swojego pojazdu.