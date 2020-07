Przy gdańskim biurowcu powstaje węzeł współdzielonej mobilności

Przy gdańskim biurowcu Wave, zrealizowanym przez Skanska, już w sierpniu rozpocznie działalność City Hub – pierwszy w Trójmieście węzeł współdzielonej mobilności. To specjalnie zaaranżowana przestrzeń, w której każdy będzie mógł m.in. wypożyczyć elektryczne skutery, hulajnogi czy samochody. Doskonale skomunikowany z innymi częściami aglomeracji City Hub ma zachęcać do korzystania z alternatywnych form transportu i tym samym ma szansę stać się odpowiedzią na rosnące natężenie ruchu oraz poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście.

Mieszkańcy Trójmiasta pokonują średnio ponad 25 km dziennie i spędzają w podróży 3 godziny i 28 minut. To o 27 minut więcej niż średnia dla 10 polskich aglomeracji1. W samym Gdańsku, w 2019 roku na każdy 1000 mieszkańców przypadało aż 640 pojazdów osobowych. Często podróżuje nimi tylko jedna osoba. Rosnący ruch samochodowy szczególnie w okresie letnim przyczynia się do powstawania smogu (za smog zimowy odpowiadają z kolei głównie domowe piece).

Odpowiedzią na te wyzwania mogą być przyjazne środowisku środki transportu. Zachęcanie do korzystania z nich to jeden z celów przyświecających koncepcji City Hub, za którą odpowiedzialna jest spółka biurowa Skanska oraz firmy Traficar i Hop.City. Będą mogli z niego korzystać najemcy zlokalizowanych obok biurowców, okoliczni mieszkańcy czy studenci położonego nieopodal głównego kampusu Uniwersytetu Gdańskiego.

W City Hub będzie można wypożyczyć elektryczne skutery od Hop.City. Na miejscu stanie także stacja do ładowania Si.City (marka Hop.City) dla hulajnóg elektrycznych, która poza funkcją ładowania, będzie także chronić sprzęt przed kradzieżą. Pojawią się tu również samochody firmy Traficar, a także postój taksówek. W kompleksie Wave powstały aż 442 miejsca rowerowe, szatnie, prysznice oraz specjalne windy do garażu dla rowerzystów. Dostępna dla wszystkich stacja naprawy przyda się w razie usterki roweru.

– City Hub zapewnia wygodne, bezpieczne i łatwo dostępne połączenia między różnymi środkami transportu. Dodatkowo, dzięki bliskości Szybkiej Kolei Miejskiej i linii autobusowych, jest doskonale skomunikowany z innymi częściami Trójmiasta. Ten węzeł komunikacyjny pozytywnie wpłynie na mobilność mieszkańców w tej części miasta – mówi Sławomir Koc, menadżer projektu Wave w spółce biurowej Skanska – Jako firma odpowiedzialna społecznie, wyznaczyliśmy sobie za cel osiągnięcie do 2045 roku neutralności emisyjnej i zredukowanie do roku 2030 emisji dwutlenku węgla o 50%. Zrównoważony rozwój jest to aspekt uwzględniany w strategii biznesowej i na każdym poziomie działalności Skanska. Wspieranie alternatywnych środków transportu jest więc dla naszej firmy niezwykle istotne – dodaje Sławomir Koc.

– Współpraca ze Skanska to pierwszy krok do realnego wprowadzenia City Hub, jako koncepcji przestrzeni dedykowanej pojazdom współdzielonym. Kluczem do sukcesu takiego projektu, jest zagregowanie różnych dostawców usług – w tym skuterów elektrycznych Hop.City czy samochodów od Traficar oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do ich ładowania. Bardzo cieszymy się, że możemy właśnie na terenie Trójmiasta udostępnić pierwszy model ładowarki Si, która pozwoli ładować elektryczne hulajnogi z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i przy wykorzystaniu najnowszej technologii. Wierzymy, że współpraca ze Skanska i trójmiejski City Hub to początek wspólnej zmiany na rynku elektromobilności – komentuje Łukasz Banach, Co-founder Hop.City (JedenŚlad Sp. z o.o.)